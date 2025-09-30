Στους δρόμους οι αγρότες της Αν. Θεσσαλονίκης - Μπλόκο στο ρεύμα εισόδου στη «Μουδανίων»

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω παράδρομου.

Στον αποκλεισμό του ρεύματος εισόδου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών στο ύψος του Σχολαρίου, προχώρησαν στις τρεις το μεσημέρι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για την υποχρεωτική δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) σε καλλιέργειες κάτω των 20 στρεμμάτων και ζητώντας αλλαγές στη ρύθμιση. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω παράδρομου.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επανομής, Μάρκος Μάρκου, υπενθύμισε ότι η σημερινή είναι η δεύτερη κινητοποίηση που κάνουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης για το ζήτημα και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει η σημερινή μας κινητοποίηση και πότε θα ανοίξουμε το δρόμο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις μας μέχρι να τις πάρουν στα σοβαρά», ξεκαθάρισε.

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι αναμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης, προκειμένου να δοθεί λύση στο ζήτημα του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ζητούν να εφαρμοστεί η αρχική τους συμφωνία, που προβλέπει τη δυνατότητα δήλωσης αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα χωρίς ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ