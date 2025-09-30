Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ - 17 συλλήψεις

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσα τους και λογιστές ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
ΦΠΑ
Απάτη

