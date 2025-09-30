Επιχειρήσεις | Διεθνή

ExxonMobil: 2.000 απολύσεις παγκοσμίως - Έως το 4% του εργατικού δυναμικού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ExxonMobil: 2.000 απολύσεις παγκοσμίως - Έως το 4% του εργατικού δυναμικού
Η Imperial Oil με έδρα το Κάλγκαρι, η οποία ανήκει σχεδόν κατά 70% στην Exxon, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μειώνει το 20% του εργατικού της δυναμικού.

Να περικόψει περίπου 2.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, σχεδιάζει η ExxonMobil καθώς ενοποιεί μικρότερα γραφεία σε περιφερειακούς κόμβους στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδίου αναδιάρθρωσής της.

Οι απολύσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% έως 4% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της Exxon και αποτελούν μέρος της προσπάθειας βελτίωσης της αποδοτικότητας της εταιρείας, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ντάρεν Γουντς σε μήνυμα προς τους εργαζομένους την Τρίτη.

Η Imperial Oil με έδρα το Κάλγκαρι, η οποία ανήκει σχεδόν κατά 70% στην Exxon, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μειώνει το 20% του εργατικού της δυναμικού.

Η Exxon λαμβάνει «δύσκολες αποφάσεις» που βασίζονται σε μια πολυετή προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, τόνισε ο CEO, προσθέτοντας: «Οι αλλαγές που ανακοινώσαμε σήμερα θα ενισχύσουν περαιτέρω τα πλεονεκτήματά μας και θα διευρύνουν το χάσμα με τον ανταγωνισμό μας, βοηθώντας μας να διατηρήσουμε την πρωτοπορία για τις επόμενες δεκαετίες».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η Κίμπερλι - Έρχονται προσλήψεις και ανταμοιβές - Ο άγνωστος κ. Σαράκης - Το μάθημα του Μωραΐτη

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Κανονικά οι πτήσεις

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

tags:
Exxon Mobil
Απόλυση
Περικοπές θέσεων εργασίας
Εργαζόμενοι

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider