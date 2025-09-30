ExxonMobil: 2.000 απολύσεις παγκοσμίως - Έως το 4% του εργατικού δυναμικού

Η Imperial Oil με έδρα το Κάλγκαρι, η οποία ανήκει σχεδόν κατά 70% στην Exxon, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μειώνει το 20% του εργατικού της δυναμικού.

Να περικόψει περίπου 2.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, σχεδιάζει η ExxonMobil καθώς ενοποιεί μικρότερα γραφεία σε περιφερειακούς κόμβους στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδίου αναδιάρθρωσής της.

Οι απολύσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% έως 4% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της Exxon και αποτελούν μέρος της προσπάθειας βελτίωσης της αποδοτικότητας της εταιρείας, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ντάρεν Γουντς σε μήνυμα προς τους εργαζομένους την Τρίτη.

Η Exxon λαμβάνει «δύσκολες αποφάσεις» που βασίζονται σε μια πολυετή προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, τόνισε ο CEO, προσθέτοντας: «Οι αλλαγές που ανακοινώσαμε σήμερα θα ενισχύσουν περαιτέρω τα πλεονεκτήματά μας και θα διευρύνουν το χάσμα με τον ανταγωνισμό μας, βοηθώντας μας να διατηρήσουμε την πρωτοπορία για τις επόμενες δεκαετίες».