ΠΟΣΔΕΠ: Πολλά τα ανοιχτά ζητήματα στα πανεπιστήμια

Από πλευράς ΠΟΣΔΕΠ, η οποία θα συμμετάσχει στην αυριανή πανελλαδική απεργία, αναφέρθηκε ότι «η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε με πολλά ανοιχτά ζητήματα στα πανεπιστήμια», μεταξύ των οποίων ο νέος νόμος για τους πειθαρχικούς κανόνες, η λειτουργία των μη-κρατικών μη-κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, οι διαγραφές φοιτητών, αλλά και η διαδικασίας αξιολόγησης σε πρόσφατες κρίσεις ερευνητικών προτάσεων.

Για «αντιδημοκρατική» και «αναποτελεσματική» στάση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έκανε λόγο το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη.

Από πλευράς ΠΟΣΔΕΠ, η οποία θα συμμετάσχει στην αυριανή πανελλαδική απεργία, αναφέρθηκε ότι «η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε με πολλά ανοιχτά ζητήματα στα πανεπιστήμια», μεταξύ των οποίων ο νέος νόμος για τους πειθαρχικούς κανόνες, η λειτουργία των μη-κρατικών μη-κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, οι διαγραφές φοιτητών, αλλά και η διαδικασίας αξιολόγησης σε πρόσφατες κρίσεις ερευνητικών προτάσεων.

Αναλυτικότερα, η ΠΟΣΔΕΠ επέκρινε την κυβέρνηση, ότι νομοθετεί «χωρίς ουσιαστικό διάλογο». Σημείωσε ότι η αστυνόμευση και τα πειθαρχικά στα πανεπιστήμια δημιουργούν ένα «δυστοπικό θεσμικό πλαίσιο» και ζήτησε να καταργηθούν οι πειθαρχικές διατάξεις του ν.5224.

Επιπλέον, όσον αφορά τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ΠΟΣΔΕΠ ανέφερε ότι «το διαφορετικό καθεστώς που επιφυλάσσεται για παρόχους πτυχίων με δίδακτρα δεν συνιστά εμβληματική μεταρρύθμιση, αλλά υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας» και παράλληλα, έκανε λόγο για «απαράδεκτα χαμηλές απαιτήσεις προκειμένου να επιτευχθεί η αδειοδότησή τους».

Ακόμη, όσον αφορά το μέτρο της διαγραφής φοιτητών, η ΠΟΣΔΕΠ επανέλαβε την πρόταση να εκκαθαριστούν τα μητρώα χωρίς διαγραφές, καθώς με το ισχύον πλαίσιο «διαγράφονται και φοιτητές που μπορεί να είναι ενεργοί».

Τέλος, σημειώθηκε ότι εξακολουθούν να διεκδικούνται από την ΠΟΣΔΕΠ το αίτημα για μισθολογική επαναφορά των μελών ΔΕΠ, η «σημαντική αύξηση» του προσωπικού, όλων των κατηγοριών, στα πανεπιστήμια με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των Ιδρυμάτων, καθώς επίσης και η «γενναία αύξηση» της χρηματοδότησης, τακτικής και έκτακτης, των πανεπιστημίων ώστε να αντιμετωπισθούν επαρκώς τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα, να εκσυγχρονιστούν και να επεκταθούν οι υλικοτεχνολογικές υποδομές και να ενισχυθεί ουσιαστικά, ειδικά στα περιφερειακά ιδρύματα, το πλέγμα παρεμβάσεων φοιτητικής μέριμνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ