Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

«Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συγχαρητήρια ανάρτησή του στο Χ προς την Μάια Σάντου για την «επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών». «Η Ελλάδα προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη», πρόσθεσε.
I warmly congratulate President @sandumaiamd and the people of Moldova on the successful elections. Greece stands firmly by Moldova on its European path and looks forward to working together for a strong and united Europe.
