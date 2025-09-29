Πολιτική | Διεθνή

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

Newsroom
«Η Ελλάδα προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συγχαρητήρια ανάρτησή του στο Χ προς την Μάια Σάντου για την «επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών». «Η Ελλάδα προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη», πρόσθεσε.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Μολδαβία

