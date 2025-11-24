Το Πάσχα θα τεθεί σε λειτουργία ο ψηφιακός βοηθός με ΑΙ στο 1566

Ο ψηφιακός βοηθός που θα χειρίζεται τα τυπικά και τα τετριμμένα και μόλις αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας θα παραπέμπει αυτόματα τον καλούντα σε γιατρό

Το Πάσχα εκτιμά ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ότι θα είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία ο ψηφιακός βοηθός με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη που θα λειτουργήσει στο πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας, δηλαδή στην τηλεφωνική γραμμή 1566.

Ο ψηφιακός βοηθός που θα χειρίζεται τα τυπικά και τα τετριμμένα και μόλις αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας θα παραπέμπει αυτόματα τον καλούντα σε γιατρό, είναι δημιούργημα της αμερικανικής εταιρείας Sword Health που ήδη έχει αναλάβει και υλοποιήσει ανάλογες εφαρμογές στην Αμερική και με τις Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις όπως και στο βρετανικό σύστημα υγείας, προκειμένου να διευθετήσει τις τεράστιες αναμονές που υπάρχουν στο NHS.

Στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του ψηφιακού βοηθού ΑΙ που θα ενισχύσει την γραμμή 1566, παρέστη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοΐλ, η οποία τόνισε ότι αυτή η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υπουργείου Υγείας με τις ΗΠΑ αποτελεί επιστέγασμα της ισχυρής συμμαχίας μεταξύ των δύο κρατών.