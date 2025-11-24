Ειδήσεις | Ελλάδα

Το Πάσχα θα τεθεί σε λειτουργία ο ψηφιακός βοηθός με ΑΙ στο 1566

Αλεξία Σβώλου
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Πάσχα θα τεθεί σε λειτουργία ο ψηφιακός βοηθός με ΑΙ στο 1566
Ο ψηφιακός βοηθός που θα χειρίζεται τα τυπικά και τα τετριμμένα και μόλις αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας θα παραπέμπει αυτόματα τον καλούντα σε γιατρό

Το Πάσχα εκτιμά ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ότι θα είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία ο ψηφιακός βοηθός με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη που θα λειτουργήσει στο πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας, δηλαδή στην τηλεφωνική γραμμή 1566.

Ο ψηφιακός βοηθός που θα χειρίζεται τα τυπικά και τα τετριμμένα και μόλις αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας θα παραπέμπει αυτόματα τον καλούντα σε γιατρό, είναι δημιούργημα της αμερικανικής εταιρείας Sword Health που ήδη έχει αναλάβει και υλοποιήσει ανάλογες εφαρμογές στην Αμερική και με τις Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις όπως και στο βρετανικό σύστημα υγείας, προκειμένου να διευθετήσει τις τεράστιες αναμονές που υπάρχουν στο NHS.

Στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του ψηφιακού βοηθού ΑΙ που θα ενισχύσει την γραμμή 1566, παρέστη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοΐλ, η οποία τόνισε ότι αυτή η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υπουργείου Υγείας με τις ΗΠΑ αποτελεί επιστέγασμα της ισχυρής συμμαχίας μεταξύ των δύο κρατών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ήλιος»: Συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ λαμβάνει η πλειοψηφία - Χάσμα 590€ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Σήμερα το επίδομα των 250 ευρώ - Άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους

Πόσο θα αυξηθούν μισθοί και συντάξεις το 2026 - Το πλάνο της κυβέρνησης και οι αστάθμητοι παράγοντες

tags:
Υπουργείο Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης
Ψηφιακός Βοηθός
Τεχνητή νοημοσύνη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider