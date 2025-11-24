Γερμανία και Γαλλία αξιολογούν «θετικά» τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας πρόσθεσε ότι μίλησε σχετικά με τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία ήταν «εποικοδομητικές και χρήσιμες», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Οι εργασίες εξακολουθούν να δημιουργούν τις συνθήκες για μια ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία της Ουκρανίας και εγγυάται τα συμφέροντα και την ασφάλεια της Ευρώπης», σημείωσε ο Μπαρό σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας πρόσθεσε ότι μίλησε σχετικά με τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών.

Γερμανία: Βλέπει «κατ' αρχήν» θετικά τις διαπραγματεύσεις

«Κατ'αρχήν θετικά» βλέπει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Γενεύη για την Ουκρανία και θεωρεί κομβικής σημασίας το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στη διαδικασία, ειδικά σε ό,τι αφορά τα σημεία που σχετίζονται με την ασφάλειά της, δήλωσε πριν από λίγο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε.

«Βλέπουμε πολύ θετικά το γεγονός ότι επιτέλους σημειώνεται πρόοδος και χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι το ζήτημα προχωρά. Αυτό που για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κομβικής σημασίας, είναι ότι η Ευρώπη συμμετέχει σε όλα τα σημεία τα οποία αφορούν εμάς και την ασφάλειά μας - αυτό το τόνισε χθες και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών - και η ξεκάθαρη δήλωση ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο κ. Χίλε και τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με «μεγάλη κινητικότητα».

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ακόμη ότι «το σημαντικό είναι να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσει η αιματοχυσία», ενώ επισήμανε και ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες, από κοινού με τους ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ. Ο κ. Χίλε τόνισε επίσης την «μεγάλη ενότητα» των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε σε συνάντηση που είχαν νωρίτερα σήμερα οι Ευρωπαίοι συμμετέχοντες στην Σύνοδο ΕΕ - Αφρικής η οποία πραγματοποιείται στην Λουάντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ