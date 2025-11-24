Ειδήσεις | Διεθνή

Τουσκ: Το σχέδιο για την Ουκρανία δε θα πρέπει να υπονομεύει την ασφάλεια της Ευρώπης

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συνέχισαν τις συνομιλίες σήμερα στην Ελβετία με στόχο να καταλήξουν σε ένα κοινώς αποδεκτό ειρηνευτικό σχέδιο.

Καμία συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύσει την ασφάλεια της Πολωνίας και της Ευρώπης - αντιθέτως, θα πρέπει να την ενισχύσει, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης σήμερα στη Λουάντα.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συνέχισαν τις συνομιλίες σήμερα στην Ελβετία με στόχο να καταλήξουν σε ένα κοινώς αποδεκτό ειρηνευτικό σχέδιο, αφότου συμφώνησαν να τροποποιηθεί η αμερικανική πρόταση των 28 σημείων την οποία το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεώρησαν λίστα επιθυμιών του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

