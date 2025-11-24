Λονδίνο: Σχεδιάζει την εφαρμογή φόρου διανυκτέρευσης

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να επιβάλει έναν νέο τουριστικό φόρο που θα χρεώνει στους επισκέπτες φόρο διανυκτέρευσης για διαμονές σε ξενοδοχεία και βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις όπως τα Airbnb.

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να επιβάλει έναν νέο τουριστικό φόρο που θα χρεώνει στους επισκέπτες φόρο διανυκτέρευσης για διαμονές σε ξενοδοχεία και βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις όπως τα Airbnb, όπως αναφέρει το BBC.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, εξέφρασε την υποστήριξή του στα σχέδια για τον τουριστικό φόρο, αλλά δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει «εικασίες» και θα περιμένει επιβεβαίωση από την κυβέρνηση πριν προβεί σε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες προετοιμασίες για την εφαρμογή του φόρου.

Εκπρόσωπος του Καν ωστόσο, δήλωσε ότι «ο δήμαρχος έχει καταστήσει σαφές ότι ένας ήπιος τουριστικός φόρος, παρόμοιος με άλλες διεθνείς πόλεις, θα ενισχύσει την οικονομία μας, θα επιφέρει ανάπτυξη και θα βοηθήσει στην εδραίωση της φήμης του Λονδίνου ως παγκόσμιου τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ένας τουριστικός φόρος της τάξης του 5% στο Λονδίνο θα μπορούσε να αποφέρει έως και 240 εκατομμύρια λίρες ετησίως, όπως σημειώνει το BBC.

Το 2024, το Λονδίνο κατέγραψε 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να δώσει στον Σαντίκ Καν και σε άλλους δημοτικούς άρχοντες την εξουσία να εφαρμόσουν τον φόρο μέσω του νομοσχεδίου για την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων στην Αγγλία, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το BBC, η Αγγλία είναι η μόνη χώρα μεταξύ της G7 (Ομάδας των Επτά) - των επτά μεγαλύτερων λεγόμενων «προηγμένων» οικονομιών στον κόσμο - όπου η κυβέρνηση εμποδίζει τις τοπικές αρχές ή τους δημάρχους να επιβάλλουν τουριστικούς φόρους.

Η Σκωτία και η Ουαλία έχουν πρόσφατα εισαγάγει διαφορετικούς τύπους φόρων στους επισκέπτες που διανυκτερεύουν. Στο Εδιμβούργο ένας φόρος 5% πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο Ιούλιο και θα χρεώνεται τις πρώτες πέντε διανυκτερεύσεις της διαμονής ενός επισκέπτη.

Ο φόρος «μιμείται» προγράμματα που ισχύουν ήδη σε άλλες μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό. Το Παρίσι εφαρμόζει μια σταθερή φορολόγηση διανυκτέρευσης ανά άτομο ανάλογα με τον τύπο καταλύματος. Το Βερολίνο και η Κολωνία χρησιμοποιούν ένα ποσοστό επί του κόστους δωματίου. Επίσης, η Νέα Υόρκη και το Τορόντο επιβάλλουν εισφορές στις διαμονές, με την πρώτη να συγκεντρώνει 493 εκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο με μέση διανυκτέρευση ανά επισκέπτη 14,86 λίρες.

Το Τόκιο έχει ένα ενιαίο πάγιο τέλος για όλες τις κρατήσεις, το οποίο συγκεντρώνει μόλις 35 εκατομμύρια λίρες, παρά το γεγονός ότι η ιαπωνική πρωτεύουσα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων από οποιαδήποτε άλλη μητρόπολη.

Οφέλη αλλά και αντιδράσεις

Σύμφωνα με έρευνα που έκανε το think tank Centre for Cities, η εφαρμογή τουριστικού φόρου θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να βελτιώσει τις υποδομές του Λονδίνου. Επιπλέον, η δυνατότητα του δημάρχου να διαχειρίζεται το συντελεστή φόρου και τη χρήση των εσόδων θα έδινε ευελιξία στην πολιτική της πόλης, ανάλογα με τα πρότυπα των επισκεπτών.

Για τον φόρο διανυκτέρευσης έχουν ήδη εκφράσει την στήριξή τους ορισμένα δημοτικά συμβούλια του Λονδίνου, όπως τα Westminster, Southwark και Brent. Ο επικεφαλής του Westminster, Άνταμ Χαγκ, τόνισε ότι ένας τέτοιος φόρος θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των ημερήσιων επισκεπτών και των μόνιμων κατοίκων, ενώ θα ενίσχυε τις τοπικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η πρόταση έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στον κλάδο της φιλοξενίας. Η Κέιτ Νίκολς, πρόεδρος του UK Hospitality, χαρακτήρισε την ιδέα «σοκαριστική», υπογραμμίζοντας ότι θα επηρεάσει τόσο τους Βρετανούς επισκέπτες όσο και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη.