Θεοδωρόπουλος: Η νοοτροπία μας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που κρατάει την Ελλάδα πίσω

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ και επικεφαλής της Bespoke SGA Holdings.

Τη νοοτροπία των Ελλήνων χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που κρατάει τη χώρα πίσω ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ και επικεφαλής της Bespoke SGA Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Μιλώντας στο 7ο Fortune Greece CEO Initiative Forum που πραγματοποιείται σήμερα, ο κ. Θεοδωρόπουλος αναγνώρισε ότι ως χώρα και ως κοινωνία «έχουμε κωλύματα», καθιστώντας σαφές πως «πρέπει να αλλάξουμε τα πιστεύω μας για να επιταχύνουμε. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από τον λαϊκισμό. Καμία κυβέρνηση, ούτε αυτή ούτε οι επόμενες, δεν θα αλλάξει, εάν δεν αλλάξουν πρώτα οι κοινωνίες».

«Εάν το δημόσιο παραιτείται από τις δικαστικές αποφάσεις που χάνει, θα υπάρχει ώθηση στην οικονομία»

Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ένα προσωπικό παράδειγμα, προκειμένου να επικεντρωθεί σε ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως η δικαιοσύνη και δη στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει κατά την υλοποίηση επενδύσεων.

Το τελευταίο διάστημα ο κ. Θεοδωρόπουλος συζητά για μια νέα επένδυση στη Δυτική Μακεδονία που αφορά στη διεκδίκηση έκτασης που ανήκει στο δημόσιο με στόχο την επέκταση ενός θερμοκηπίου. Όπως εξήγησε, ήδη η πλευρά του δημοσίου έχει χάσει δύο φορές δικαστικά κι όμως δεν παραιτείται από τις διεκδικήσεις της.

«Εάν το δημόσιο παραιτείται από τις δικαστικές αποφάσεις που χάνει, τότε από την επόμενη μέρα θα υπάρχει μεγάλη ώθηση στην οικονομία. Πώς αλλιώς η αγορά θα γίνει ελεύθερη;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, προσθέτοντας ωστόσο τον εξής προβληματισμό: «ποια κυβέρνηση θα παραιτηθεί από οικόπεδο του δημοσίου για να γίνει επένδυση όταν η κοινωνία δεν αλλάζει νοοτροπία;».

«Οι επιχειρήσεις χρειάζονται προσαρμοστικότητα, ταχύτητα και ευελιξία»

Κληθείς να περιγράψει τη νέα πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα για την οικονομία και το επιχειρείν, έκανε λόγο για έναν κόσμο με μεγάλες αλλαγές, στον οποίο πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε.

«Η προσαρμοστικότητα είναι η μέγιστη αρετή των επιχειρήσεων, ενώ απαιτείται ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και ευελιξία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Προχωράμε σαν χώρα και παράγουμε και εξάγουμε. Λύσαμε το δημοσιονομικό. Για να μπορέσουμε όμως να έχουμε κουράγιο να πάμε παρακάτω, πρέπει να αναπτύξουμε ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες. Πολλά πράγματα διορθώνονται, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες από εδώ και πέρα. Οι εποχές είναι τέτοιες που απαιτούν μεγάλες ταχύτητες και είμαστε μονίμως λαχανιασμένοι», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

«Η παραγωγικότητα δεν αυξάνει γιατί δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες»

Εστιάζοντας εκ νέου στο μείζον ζήτημα των αμοιβών, ο ίδιος επανέλαβε ότι «οι αμοιβές δεν αυξάνονται γιατί δεν αυξάνει η παραγωγικότητα και η παραγωγικότητα δεν αυξάνει γιατί δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες», ενώ εξέφρασε την ανάγκη «σαν κοινωνία και σαν οικονομία να παράξουμε στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα».

Στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε την αναγκαιότητα οι ελληνικές επιχειρήσεις να δεχθούν και να υποδεχθούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς πρόκειται για μια επένδυση «που αξίζει κανείς να την κάνει».

Αναφερόμενος τέλος στο όραμα του επιχειρηματικού του τέκνου, της Bespoke, σημείωσε πως κάθε εταιρεία που απαρτίζει τον όμιλο έχει το δικό της business plan και τους δικούς της στόχους, ωστόσο το κοινό στοιχείο όλων είναι οι επενδύσεις.