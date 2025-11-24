Η QNR εγκαινίασε νέα γραφεία - Φιλοξενούνται και οι 6 εταιρείες του Ομίλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, τόνισε τη στρατηγική σημασία της νέας αυτής επένδυσης για την ενοχοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου της QNR.

Την επίσημη εκδήλωση των εγκαινίων των νέων του γραφείων πραγματοποίησε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, ο Όμιλος QNR, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών και εκπροσώπων από τον επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και θεσμικό χώρο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση σημείωσε σημαντική συμμετοχή, αντανακλώντας την αυξανόμενη αναγνώριση του Ομίλου και την ενισχυμένη θέση του στην αγορά.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, ο οποίος τόνισε τη στρατηγική σημασία της νέας αυτής επένδυσης για την ενοχοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου της QNR. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Τα νέα μας γραφεία σηματοδοτούν τη νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς φιλοξενούν πλέον και τις 6 εταιρείες του Ομίλου. Αποτελούν ένα σημαντικό αποτύπωμα της συνεχούς μας εξέλιξης και των στρατηγικών συνεργασιών που χτίζουμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο χώρο που ενισχύει και καλλιεργεί την ομαδικότητα και τη συνεργασία, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για τους ανθρώπους μας, ώστε να επιτυγχάνεται πραγματικά το work–life balance – μια βασική αξία του Ομίλου μας. Ταυτόχρονα, φιλοδοξούμε να λειτουργήσουν ως hub ιδεών, καινοτομίας και δημιουργικότητας, στοιχεία που αποτελούν προτεραιότητα για εμάς.»

Σε ένα περιβάλλον που ανέδειξε το όραμα και τη δυναμική του Ομίλου, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον νέο ανακαινισμένο χώρο των 2.000 τ.μ., επί της Εθνικής Οδού Αθηνών -Λαμίας στην Μεταμόρφωση, που φιλοξενεί 180 άτομα και στεγάζει και τις 6 εταιρείες του Ομίλου (QNR, Systecom, SquareDev, Alexander Moore, QNR FINANCIAL SERVICES και QNR Cyprus).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Πρόεδρος και βασικός μέτοχος της QnR κ. Σοφία Σωτηράκου-Καραγεώργη μετά του συζύγου της κ. Γιάννη Καραγεώργη, η Αντι-πρόεδρος κα Ειρήνη (Ρένα) Νικολοπούλου, τα μέλη του ΔΣ και το top management και στελέχη των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου QnR: οι κ.κ. Δ. Γεωργακόπουλος της Systecom, o Μ. Βασιλάκης, Κ. Σιαμπάνης και Σ. Θεοχάρης της SquareDev, oι Α. Καραδημητρόπουλος, Βαγγέλης Κανελλόπουλος και η κα Σ. Κορολή της Alexander Moore και οι κ.κ. Μιχάλης Πιερέττης, Χρήστος Σουλιώτης, Ν. Σαμωνάκης, Δ. Γεωργόπουλος, Ν. Αργυρακούλης, Δ. Σαββίδης, Χ. Δάλλης, Θ. Ζαφειρίου, Χ. Αρβανίτης , η κα Ε.Καραμπετιάν-Νικοτιάν, η κα Τ. Δοκοπούλου και η κα Ι. Τσαούση.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο κος Θεόδωρος Φέσσας, πρόεδρος της Quest, καθώς και πληθώρα επιχειρηματιών και συνεργατών της QnR από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σημαντικές παρουσίες από τον επιχειρηματικό κόσμο ο κος Βλαχόπουλος Άγγελος από την IBM, κος Διονυσόπουλος Στέφανος από την ORACLE, Μαστρογιαννόπουλος Νίκος από την SWORD, κος Ταυρίδης Στάθης από Euroconsultants, κος Χατζατουριάν Σταύρος από την Grant Thornton αλλά και εκπρόσωποι εταιρειών όπως Fortinet, Optima, Sigma, Infoquest, Nokia, MTIS, Planet, Political, AIMS International, Andriaki Shipping, Alberta Shipping, Tράπεζα Πειραιώς, Eurobank καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης μια καινοτόμος τεχνολογία από τον CEO της Squaredev, μέλους του Ομίλου QNR, κ. Μεγακλή Βασιλάκη o οποίος παρουσίασε το Holographic Box, μια προηγμένη λύση που μετατρέπει πραγματικούς ανθρώπους σε ΑΙ Ηolographic Αvatars. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ενσωμάτωση 3D AI Αvatars, τα οποία συνομιλούν με τον χρήστη και απαντούν σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε ερώτηση σε φυσική γλώσσα, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή και τον καινοτομικό προσανατολισμό του Ομίλου.

Με τα νέα της γραφεία, τις σύγχρονες υποδομές και την έμφαση στην καινοτομία, ο Όμιλος QNR επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή του πορεία, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η Quality & Reliability (QnR), έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό Όμιλο 6 Εταιρειών που πρωτοπορεί στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, διευρύνοντας την παρουσία της στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό, μέσα από ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης και ολικής επανατοποθέτησης του Ομίλου στην ευρύτερη αγορά της τεχνολογίας.

