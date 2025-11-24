Πολιτική | Ελλάδα

Δήμας από Τζουμέρκα: Στόχος η άμεση καταγραφή των ζημιών για να στηρίξουμε τους πολίτες που έχουν πληγεί

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει άμεσα μία πλήρη καταγραφή όλων των ζημιών σε όλα τα επίπεδα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία πραγματική εικόνα και στη συνέχεια να στηρίξουμε την περιοχή και τους πολίτες που έχουν πληγεί» τόνισε ο υπουργός.

Τη διαβεβαίωση πως η κυβέρνηση θα στηρίξει άμεσα τις πληγείσες περιοχές στα Τζουμέρκα έδωσε ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρίστος Δήμας από τον Καταρράκτη των Κεντρικών Τζουμέρκων.

Ο υπουργός, μαζί με τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτριο Αναγνώπουλο, τον περιφερειάρχη Ηπείρου, βουλευτές και τους δημάρχους της περιοχής πραγματοποιεί αυτοψία στις πληγείσες από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις περιοχές.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει άμεσα μία πλήρη καταγραφή όλων των ζημιών σε όλα τα επίπεδα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία πραγματική εικόνα και στη συνέχεια να στηρίξουμε την περιοχή και τους πολίτες που έχουν πληγεί» τόνισε ο υπουργός και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Πραγματοποιούμε αυτοψία μαζί με τον γενικό γραμματέα, εδώ στις πληγείσες περιοχές, και με τον περιφερειάρχη.

Ο στόχος είναι η άμεση καταγραφή όλων των ζημιών.

Για αυτόν τον λόγο το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών συνεργάζεται με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και των δήμων και όλα τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να καταγράψουμε τις ζημιές.

Όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε όλα τα απαραίτητα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση και στις αποζημιώσεις».

Από την πλευρά του ο γγ Υποδομών τόνισε πως σιγά σιγά θα αρχίσει η οργάνωση και η δρομολόγηση των αποκαταστάσεων μαζί με Περιφέρεια και δήμους ώστε να μεταφερθούμε την πρότερη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

