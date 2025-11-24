Πολιτική | Ελλάδα

Το SAFE στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια με τον γενικό διευθυντή Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της ΕΕ

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, με τον Timo Pesonen, γενικό διευθυντή Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος, στο πλαίσιο της επερχόμενης προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η προθεσμία εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου 2025.

«Συνομιλήσαμε», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, «για σειρά θεμάτων τα οποία αφορούν τα επόμενα στάδια και την υλοποίηση του προγράμματος».

