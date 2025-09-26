Βρετανός πρώην ευρωβουλευτής ομολόγησε την ενοχή του περί δωροδοκίας

Ο Βρετανός Νέιθαμ Γκιλ, πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην ηγέτης του Reform UK (Κόμμα Μεταρύθμισης) στην Ουαλία δήλωσε σήμερα ένοχος για κατηγορίες περί δωροδοκίας σε σχέση με φιλορωσικές δηλώσεις που έκανε επ' αμοιβή.

Ο Βρετανός Νέιθαμ Γκιλ, πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην ηγέτης του Reform UK (Κόμμα Μεταρρύθμισης) στην Ουαλία δήλωσε σήμερα ένοχος για κατηγορίες περί δωροδοκίας σε σχέση με φιλορωσικές δηλώσεις που έκανε επ' αμοιβή.

Ο Νέιθαμ Γκιλ εμφανίσθηκε στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι του Λονδίνου και παραδέχθηκε την ενοχή του για οκτώ κατηγορίες δωροδοκίας που σχετίζονται με πληρωμές που έλαβε από τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιούλιο του 2019, συμφωνώντας να δεχτεί χρήματα «που συνιστούν την ακατάλληλη εκτέλεση ... ως κάτοχος (ενός) αιρετού αξιώματος».

Ο 52χρονος Γκιλ αρνήθηκε περαιτέρω την κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη δωροδοκία με τον πρώην Ουκρανό πολιτικό Όλεγκ Βολόσιν.

Ο δικαστής Μπόμπι Τσίμα-Γκρουμπ δήλωσε ότι πρόκειται για σοβαρή υπόθεση, λέγοντας ότι ο Γκιλ «είχε δεχθεί να καταθέτει επ’ αμοιβή επερωτήσεις και να κάνει δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξης προς τα φιλορωσικά κόμματα» στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο εισαγγελέας Μαρκ Χέιγουντ είπε ότι οι κατηγορίες περί δωροδοκίας σχετίζονται με μηνύματα στην εφαρμογή WhatsApp τα οποία ανακτήθηκαν από το τηλέφωνο του Γκιλ, όταν αυτό κατασχέθηκε από την αστυνομία το 2021.

Ο Χέιγουντ είπε ότι τα μηνύματα έδειξαν τη συμφωνία που έκανε ο Γκιλ να δέχεται χρήματα με αντάλλαγμα ορισμένες δραστηριότητες, όπως η υποβολή ερωτήσεων προς εξέταση στο κοινοβούλιο, η επικοινωνία με ανώτερους αξιωματούχους, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η υποβολή δηλώσεων.

Ο Γκιλ έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) το 2014 και ηγήθηκε του κόμματος στην Ουαλία το 2016.

Αποχώρησε από το εν λόγω κόμμα το 2018 και εντάχθηκε τον επόμενο χρόνο στο Κόμμα Brexit, προκάτοχο του Κόμματος Μεταρρύθμισης. Ο Γκιλ παρέμεινε εκλεγμένο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

Το Κόμμα της Μεταρρύθμισης αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Ο Γκιλ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι την καταδίκη του τον Νοέμβριο, αλλά ο Τσίμα-Γκραμπ τον προειδοποίησε ότι αντιμετωπίζει «σημαντική ποινή φυλάκισης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ