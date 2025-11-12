Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: Έχω «υποχρέωση» να μηνύσω το BBC για την παραποίηση των δηλώσεών μου

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως έχει την «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, διότι το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε μονταρισμένα με κατ’ αυτόν παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε παρουσιάστρια του Fox News.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

