Vodafone Ελλάδος: Πώς κινήθηκαν τα αποτελέσματα του α΄εξαμήνου

Πτώση του κύκλου εργασιών αλλά αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Μικρές διαφοροποιήσεις που βασίζονται στις τάσεις της εποχής αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης που βαδίζει προς το τέλος του, εμφανίζουν τα αποτελέσματα της Vodafone Ελλάδος το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους. Παρά τα έσοδα από υπηρεσίες που παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα, και την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, ο συνολικός κύκλος εργασιών περιορίστηκε, λόγω των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους.

Η επίδραση των ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε χθες ο βρετανικός όμιλος, τα συνολικά έσοδα της ελληνικής θυγατρικής ανήλθαν σε 518 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 4,2% σε ετήσια βάση (έναντι 541 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι) αλλά και κινούμενα χαμηλότερα έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου (527 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στα οποία η Vodafone συμμετείχε ενεργά όλο το προηγούμενο διάστημα.

Οριακά θετικά μεταβλήθηκαν τα έσοδα από υπηρεσίες, που αποτελούν και το βασικό αντικείμενο της εταιρείας, φτάνοντας τα 468 εκατ. ευρώ, από 465 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ισχυρή βελτίωση σημειώθηκε στα προσαρμοσμένα EBITDA (έσοδα προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων), τα οποία ανήλθαν στα 127 εκατ. ευρώ έναντι 117 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 8,5% με τις επενδύσεις να κινούνται στα ίδια επίπεδα, ήτοι στα 69 εκατ. ευρώ.

Πώς κινήθηκαν σταθερή και κινητή

Θετική επίδραση φάνηκε να έχει η κινητή, με την στροφή των συνδρομητών στα πακέτα συμβολαίου να συνεχίζεται. Συγκεκρκιμένα στην κινητή τηλεφωνία, η Vodafone κατέγραψε άνοδο 54.000 συνδρομητών συμβολαίου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πλέον το 52,6% της συνολικής πελατειακής βάσης. Στον αντίποδα εξαιτίας της εκκαθάρισης των ανενεργών συνδέσεων καρτοκινητής, οι πελάτες της εν λόγω κατηγορίας παρουσίασαν μείωση φτάνοντας τα 4,1 εκατ. από 4,27 εκατ. τον Μάρτιο του 2025. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση της πελατειακής της βάσης, καθώς παραδοσιακά οι χρήστες καρτοκινητής υπερείχαν αριθμητικά.

Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, η εικόνα ήταν υποτονική, με τις ευρυζωνικές συνδέσεις να υποχωρούν οριακά στις 908 χιλιάδες στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 917 χιλιάδες έξι μήνες.

Χάρη στην προαναφερθείσα στροφή μάλιστα, ενισχυμένο καταγράφηκε και το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU), το οποίο ανήλθε στο β’ τρίμηνο στα 11,1 ευρώ, από 10,2 ευρώ το προηγούμενο, με το συμβόλαιο να αγγίζει τα 16 ευρώ (από 15 ευρώ) και την καρτοκινητή τα 5,8 ευρώ από 5,3 ευρώ.