Ποιες οδικές παρεμβάσεις θα γίνουν σε Σκαραμαγκά/Σχιστό - «Ραντεβού» στις 17/12 για κατασκευαστές

Πώς ακριβώς θα γίνουν οι παρεμβάσεις σε Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω, Σκαραμαγκά, Σχιστό μέσω του νέου τριπλού κόμβου αξίας 70 εκατ. στη Δυτική Αττική. Στις 17 Δεκεμβρίου οι προσφορές, αναμένεται ισχυρό ενδιαφέρον από κατασκευαστές. Τι θα φέρει στο Λεκανοπέδιο.

Στις 17 Δεκεμβρίου θα δώσουν «ραντεβού» οι κατασκευαστικοί όμιλοι με στόχο την διεκδίκηση ενός σημαντικού οδικού διαγωνισμού, ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ (με προαιρέσεις), στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Ο λόγος για τον γνωστό πλέον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά που προκηρύχθηκε προχτές, ενώ χτες επισήμως «ανέβηκε» στην εφημερίδα της Ε.Ε. και στη «Διαύγεια» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η σχετική διακήρυξη.

Το πρώτο οδικό έργο στην Αττική μετά από χρόνια

Αν και δεν πρόκειται για το… μεγαλύτερο έργο, ωστόσο, καθώς θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής και στην «έξοδο» βαρέων οχημάτων από το κεντρικό δίκτυο, αλλά και επειδή έχει λάβει σημαντική… δημοσιότητα ως το πρώτο οδικό έργο που προωθείται στο Λεκανοπέδιο έπειτα από χρόνια, το ενδιαφέρον των κατασκευαστών αναμένεται ισχυρό. Και λογικά θα δώσουν το παρών στον διαγωνισμό οι μεγάλες «δυνάμεις» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ, η ΕΚΤΕΡ ενώ μένει να φανεί αν από τους όρους της προκήρυξης υπάρχει «χώρος» και για μικρομεσαία σχήματα (ΙΝΤΕΡΚΑΤ, ΤΕΚΑΛ, Δομική Κρήτης κ.α.).

Επί της ουσίας πρόκειται για ένα έργο - παρέμβαση, με σημαντικό τοπικό αποτύπωμα που βέβαια δεν μπορεί από μόνο του να λύσει το κυκλοφοριακό στην Αττική, πλην όμως, θα δώσει «ανάσες».

Όπως έχουμε και άλλες φορές αναφέρει, αλλά και χτες, το έργο, όπως ειπώθηκε από τα στελέχη του υπουργείου Υποδομών, θα εξυπηρετεί περισσότερα από 130.000 οχήματα ημερησίως, αναμένεται άμεσα, ωστόσο είναι άγνωστο το πότε θα ανατεθεί ώστε να ξεκινήσει.

Τι θα προσφέρει στο Λεκανοπέδιο

Με την ολοκλήρωσή του θα αναβαθμιστεί ο οδικός διάδρομος Σχιστού - Σκαραμαγκά - Αιγάλεω και θα επέλθει μείωση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κηφισού. Γενικότερα η προσδοκία ότι το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, ενώ θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. «Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων, αναβαθμίζεται ριζικά ο συγκοινωνιακός χάρτης της Αττικής, με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, θα μειώσουν τον χρόνο μετακίνησης και θα αποσυμφορήσουν κομβικά σημεία όπως το Σχιστό και ο Σκαραμαγκάς», λένε από το υπουργείο.

Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, όχι φυσικά για μία ολιστική λύση για το κυκλοφοριακό της Αττικής, καθώς δεν έχει αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά για ένα έργο που θα βελτιώσει αισθητά την κυκλοφορία σε μια περιοχή που το έχει ανάγκη, που έχει πυκνή συγκέντρωση εγκαταστάσεων logistics, όπου συνεχίζουν να γίνονται σημαντικές επενδύσεις και κατ’ επέκταση υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις μετακίνησης.

Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν σε Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω και 3 κόμβους

Όπως σημειώνεται και στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου Νομού Αττικής», που θα προχωρήσει με δημόσιους πόρους, το έργο που θα μελετηθεί, θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου του Ν. Αττικής.

Τα προς μελέτη και κατασκευή έργα είναι:

(α) Ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α.) στο τελευταίο τμήμα 26 της μήκους 1,515 χλμ. (όπου έχουν εκτελεσθεί μόνο χωματουργικές εργασίες χωρίς να έχουν ωστόσο ολοκληρωθεί) μέχρι την Ε.Ο. Αθήνας - Κορίνθου.

(β) Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Ε.Ο. Αθήνας – Κορίνθου.

(γ) Η αναβάθμιση του υφισταμένου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, με αξιοποίηση της υφιστάμενης δίιχνης γέφυρας (η οποία θα ανακατασκευαστεί με την ενεργοποίηση της Προαίρεσης 2) για την εξυπηρέτηση της κίνησης Σχιστό - Κόρινθος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κατασκευή δεύτερης γέφυρας Άνω Διάβασης υπεράνω της Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου (μιας λωρίδας κυκλοφορίας) για την κίνηση Αθήνα - Σχιστό. Στο πλαίσιο της κατασκευής των παραπάνω έργων προβλέπεται και αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

(δ) Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων επί της Λεωφόρου Σχιστού, ανάντη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στη διασταύρωση Λεωφόρου Σχιστού και Παλάσκα καθώς και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Στα πλαίσια της πρόβλεψης του εν λόγω κόμβου αλλά και της αναβάθμισης του ανισόπεδου κόμβου Σχιστού προβλέπεται και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχιστού στο μεταξύ των δύο αυτών κόμβων τμήμα αυτής.

(ε) Η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής, το οποίο εντάσσεται και εξυπηρετεί και τα παραπάνω οδικά έργα.

(στ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή, συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδων κόμβων, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης με Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.), περίφραξης των οδικών έργων, τεχνικά έργα (Άνω Διαβάσεις, γέφυρες, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, δικτύων άρδευσης πρασίνου κλπ.) έργα περιβάλλοντος, κλπ.

(ζ) Εργασίες πρασίνου.

(η) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

(θ) Εργασίες υποστήριξης στις υφιστάμενες ημιδιανοιχθείσες σήραγγες και σφράγισή τους.

(ι) Ενδιάμεση φάση κατασκευής κλάδων εξόδου - εισόδου των κόμβων Σχιστού - Σκαραμαγκά έως την οριστικοποίηση της απαιτούμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαϊδαρίου, με μειωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά για την λειτουργική οδική διασύνδεση με την κατάλληλη σήμανση.

Στο αντικείμενο της Σύμβασης του προς μελέτη και κατασκευή έργου, περιλαμβάνονται κάθε είδους χωματουργικές εργασίες (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), η κατασκευή κρασπεδόρειθρων, πλακοστρώσεων, κλπ. οδοστρωσίας, ασφαλτικών, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ/ΔΕΚΟ, κλπ.

Οι 3 προαιρέσεις

Επίσης προβλέπεται δικαίωμα τριών Προαιρέσεων υπέρ του Δημοσίου για την:

1. Προαίρεση (1): Κατασκευή μέρους των κλάδων Κορίνθου - Σχιστό και Σχιστό - Αθήνα του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και των κλάδων Αθήνα – Παλάσκα και Παλάσκα – Σχιστό του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

2. Προαίρεση (2): Εργασίες καθαίρεσης της υφιστάμενης γέφυρας και κατασκευής νέας στην ίδια θέση στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

3. Προαίρεση (3): διαμόρφωση κλάδου εισόδου στην ΔΠΛΑ (από δύση προς βορρά) και κλάδου εξόδου από την ΔΠΛΑ (από βορρά προς δύση) για την δημιουργία του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου με αξιοποίηση της νέας Κάτω Διάβασης της οδού LR-1 στην ΔΠΛΑ για την σύνδεση της με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).