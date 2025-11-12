Περίπου 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, με την πληρωμή να πραγματοποιείται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοινώνει τη διενέργεια Ειδικού Προγράμματος Δημόσιας Κλήρωσης για τους δικαιούχους των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων. Η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2025 και αφορά τους πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους κατά την περίοδο χρήσης της.

Κάθε δικαιούχος συγκέντρωσε λαχνούς συμμετοχής, ανάλογα με τη χρήση της κάρτας του. Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχεί σε κάθε συμμετέχοντα καθορίζεται με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποίησε έως και τις 9 Νοεμβρίου 2025, όπως αυτές διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8,5 εκατ. ευρώ. 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, με την πληρωμή να πραγματοποιείται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Μάλιστα, το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού που αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία και υπό καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όσοι πολίτες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης έως τις 25 Νοεμβρίου 2025, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], με τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ΑΦΜ Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου Ημερομηνία γέννησης Διεύθυνση κατοικίας

Η πρωτοβουλία αυτή ενθαρρύνει τη χρήση των προπληρωμένων καρτών, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενεργή συμμετοχή των δικαιούχων στα κοινωνικά προγράμματα του κράτους.