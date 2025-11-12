Νέο χτύπημα από «Mr. Big Short» στις Big Tech - Στο στόχαστρο Meta και Oracle

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CoreWeave, Μάικλ Ιντράτορ, υπογράμμισε ότι η ζήτηση για παλιά τσιπ παραμένει ισχυρή. «Η ζήτηση για τεχνολογία cloud AI παραμένει ισχυρή σε όλες τις γενιές GPU» σημείωσε.

Νέα πυρά για τις φουσκωμένες αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων με έμφαση σε Meta και Oracle δύο εκ των πιο αγαπημένων μετοχών της χρηματιστηριακής αγοράς που σχετίζονται με την ΑΙ, εξαπολύει ο Μάικλ Μπέρι, Αμερικανός επενδυτής ο οποίος έγινε διάσημος ως ο «μάντης »που «προέβλεψε» την κρίση του 2008 και την κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς και τον υποδύθηκε ο Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία «Το μεγάλο σορτάρισμα» (σσ: The Big Short), στοιχηματίζοντας εναντίον τους, μετά από Nvidia και Palantir.

«Η τεχνητή επιμήκυνση της ωφέλιμης ζωής των παγίων υποτιμά τις αποσβέσεις και φουσκώνει τεχνητά τα κέρδη – μια από τις πιο κοινές μορφές απάτης της σύγχρονης εποχής. Η μαζική αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου για αγορά τσιπ και servers της Nvidia σε κύκλο προϊόντος δύο ή τριών ετών δεν δικαιολογεί τέτοια επέκταση της διάρκειας ζωής. Κι όμως, αυτό ακριβώς έχουν κάνει όλοι οι hyperscalers» ανέφερε σε tweet του, ο ιδρυτής της Scion Asset Management.

Ουσιαστικά, υποστήριξε ότι οι «hyperscalers» - δηλαδή οι μεγάλοι πάροχοι cloud και υποδομών AI – υποτιμούν τις αποσβέσεις τους, εκτιμώντας ότι τα τσιπ θα έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής από τον πραγματικό, με τεχνητή αύξηση κερδών κατά περίπου 176 δισ. δολάρια μεταξύ 2026 και 2028, με τα κέρδη της Oracle να υπερεκτιμώνται κατά 27% και της Meta κατά 21% σύμφωνα με τους υπολογισμούς του.

Σύμφωνα με το MarketWatch, είναι αλήθεια ότι η Nvidia, μία από τις εταιρείες εναντίον των οποίων στοιχηματίζει ο Μπέρι μαζί με την Palantir, κυκλοφορεί συνεχώς νέα μοντέλα. Του χρόνου θα βγάλει στην αγορά τη σειρά Vera Rubin, μετά την κυκλοφορία του Blackwell φέτος. Ωστόσο, τα παλιά τσιπ της Nvidia, όπως το A100 που έκανε το ντεμπούτο του για πρώτη φορά το 2020, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως ακόμη ειδικά σε ΗΠΑ και Κίνα.