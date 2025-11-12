Bayer: Ισχυρά αποτελέσματα το γ' τρίμηνο λόγω της ζήτησης για νέα φάρμακα

Η Bayer επιβεβαίωσε το guidance της για το 2025, έχοντας ήδη κάνει αναπροσαρμογές για αυξημένες νομικές προβλέψεις μέσα στο τρίμηνο.

Καλύτερα από το αναμενόμενο ήταν τα αποτελέσματα που παρουσίασε για το γ' τρίμηνο η Bayer, με ώθηση από τη ζήτηση για νέα φάρμακα και για σπόρους καλαμποκιού.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν στα 1,51 δισ. ευρώ προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και απομειώσεων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,29 δισ. ευρώ. Από την άλλη, οι πωλήσεις της γερμανικής φαρμακευτικής για το αντίστοιχο διάστημα βρέθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Η Bayer επιβεβαίωσε το guidance της για το 2025, έχοντας ήδη κάνει αναπροσαρμογές για αυξημένες νομικές προβλέψεις μέσα στο τρίμηνο.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπιλ Άντερσον, προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, την ίδια στιγμή που η Bayer παραμένει αντιμέτωπη με χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ που σχετίζονται με το ζιζανιοκτόνο Roundup και άλλα χημικά προϊόντα που απέκτησε μέσω της εξαγοράς της Monsanto το 2018. Ο ίδιος, έχει δεσμευτεί να μειώσει σημαντικά τα νομικά προβλήματα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, ενώ έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα αποδοτικότητας που έχει οδηγήσει σε χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας.

Η μετοχή της Bayer έχει σκαρφαλώσει 42% φέτος, καθώς ορισμένοι αναλυτές στοιχηματίζουν σε μια ανάκαμψη, αν και η μετοχή παραμένει πολύ κάτω από το επίπεδό της πριν από τη συμφωνία με τη Monsanto.