Ο Ερντογάν επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο με ατζέντα 50 δισ. δολαρίων

Η συνάντηση της Πέμπτης αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο στην Τουρκία να αγοράσει «τα πάντα», από μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin έως αεροπλάνα της Boeing και LNG αξίας πάνω από 50 δισ. δολαρίων.

Μία σειρά από συμφωνίες με σκοπό να αποκαταστήσει τις σχέσεις των δύο χωρών φέρνει μαζί του ο Ερντογάν στην συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον οποίο θα επισκεφθεί για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο Τούρκους αξιωματούχους, η συνάντηση της Πέμπτης αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο στην Τουρκία να αγοράσει «τα πάντα», από μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin έως αεροπλάνα της Boeing και LNG αξίας πάνω από 50 δισ. δολαρίων.

Ο Ερντογάν, βλέπει τη συνάντηση ως ευκαιρία να επαναφέρει την «κλονισμένη» σχέση με τις ΗΠΑ λόγω της εξαγοράς ρωσικών αεροσκαφών, διπλωματικών διαφορών και ανταποδοτικών δασμών. Η Τουρκία βασίζεται ακόμη στις ΗΠΑ για στρατιωτική και διπλωματική στήριξη για να διατηρήσει την περιφερειακή της επιρροή και οι επενδυτές θεωρούν τον ρόλο τους κρίσιμο για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Μέσης Ανατολής. Οι προσδοκίες για αναθέρμανση σχέσεων με την Ουάσινγκτον στήριξαν τις τουρκικές αγορές, με τα τουρκικά ομόλογα και μετοχές να ενισχύονται από όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την διεξαγωγή της επίσκεψης.

«Ο Ερντογάν θέλει να χρησιμοποιήσει την προεδρία Τραμπ για να επαναδιαμορφώσει και να βελτιώσει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με έμφαση στην βελτίωση των αμυντικών δεσμών. Οι συμφωνίες για ενέργεια και άμυνα που κυνηγά ο Ερντογάν είναι βασικοί πυλώνες μίας αμφίδρομα επωφελούς, συναλλακτικής σχέσης που θα ξυπνήσει τα ένστικτα σύναψης συμφωνιών του Τραμπ», δήλωσε ο Emre Peker, διευθυντής της Eurasia Group Europe.

Έξι χρόνια μετά, έχει μεσολαβήσει μία πλήρης θητεία Δημοκρατικής προεδρίας στις ΗΠΑ όπου η Τουρκία δεν αποτελούσε ενδιαφέρον για την Ουάσινγκτον. Ο Ερντογάν και ο Τραμπ έχουν να κερδίσουν από την αναβάθμιση των σχέσεών τους, ενώ η Τουρκία εμφανίζεται πιο πρόθυμη να καλύψει ορισμένες από τις στρατιωτικές και ενεργειακές ανάγκες των ΗΠΑ, προσφέροντας εύκολες συμφωνίες.

Η καλλιέργεια στενών σχέσεων με τις ΗΠΑ είναι «κλειδί» στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις τουρκικές αγοράς έως ότου ο αυξημένος πληθωρισμός - αυτή τη στιγμή πάνω από 30% - τεθεί υπό έλεγχο και η χώρα ξαναχτίσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει τις αναταράξεις.

Το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών, αναμένεται να αφορά την αεροπορία. Η Boeing και η Lockheed Martin ενδέχεται να λάβουν παραγγελίες για έως και 150 εμπορικά αεροσκάφη και επιπλέον μαχητικά F-16, λένε οι αξιωματούχοι.

Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι υπάρχει πιθανότητα να επιλυθεί το μακροχρόνιο αδιέξοδο σχετικά με τα F-35. Η Τουρκία ήταν αρχικά εταίρος στην ανάπτυξη του πιο προηγμένου πολεμικού αεροσκάφους της Lockheed όμως στη συνέχεια αποβλήθηκε γιατί αγόρασε το ρωσικό σύστημα αεροάμυνας S-400. Η αγορά αυτή οδήγησε σε κυρώσεις από το Κογκρέσο, γνωστές ως CAATSA, που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Ακολούθως, η Άγκυρα έχει αρνηθεί να εγκαταλείψει τους S-400 όπως απαιτούσε η Ουάσινγκτον αλλά ελπίζει ότι ένας συμβιβασμός μπορεί να ανοίξει ξανά την πόρτα για την αγορά 40 F-35, υπογραμμίζουν οι πηγές του δημοσιεύματος.

Την Τετάρτη, η Τουρκία ανακοίνωσε τη σύναψη μακροχρόνιων συμφωνιών με την Mercuria Energy Group και την Woodside Energy Group για την αγορά περίπου 76 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου σε μορφή LNG κυρίως από εργοστάσια στις ΗΠΑ. Οι αποστολές αερίου και οι αμυντικές συμφωνίες θα ενισχύσουν το διμερές εμπόριο, που οι χώρες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να τριπλασιάσουν σε αξία περίπου 100 δισ. δολαρίων το χρόνο.

Η Τουρκία βασίζεται στις ΗΠΑ προκειμένου να ενορχηστρώσει μία συμφωνία μεταξύ των Κούρδων μαχητών και δυνάμεων που είναι πιστές στην νέα κυβέρνηση του Αχμέντ Αλ - Σαράα.

Η Άγκυρα θεωρεί τις κουρδικές ομάδες στη Συρία, προέκταση του PKK, της ανταρτικής οργάνωσης με την οποία πολεμά για περισσότερα από τέσσερις δεκαετίες. Το PKK έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα του.

Ωστόσο, οι τουρκικές Αρχές φοβούνται ότι ορισμένοι μαχητές του PKK ενδέχεται να διαφύγουν στη Συρία και να συνεχίσουν να αποτελούν απειλή από εκεί, χρησιμοποιώντας όπλα από τις ΗΠΑ τα οποία προορίζονταν αρχικά για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους.