ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όποιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτησή του με ακρίβεια, θα πληρωθεί κανονικά»

Τη διαβεβαίωση ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια «για την πληρωμή αυτών που πρέπει στο χρόνο που πρέπει» έδωσε ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, στο πλαίσιο εξέτασής του από την κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

«Στο διάστημα των 20 ημερών που έχω αναλάβει, γίνεται μία προσπάθεια να αντιληφθούμε ακριβώς πώς έχουν τα θέματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, πώς δουλεύουν τα μηχανογραφικά συστήματα, και να δούμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρωμή αυτών που πρέπει στο χρόνο που πρέπει» είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Καββαδάς.

Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «κάνουμε -κατ' απόλυτη προτεραιότητα- καταγραφή των υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, που πρέπει να πληρωθούν, και ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία των δικαιούχων πληρωμών, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τις πληρωμές που πρέπει, στις ημερομηνίες που πρέπει, και σε αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται». Ερωτηθείς για το εάν θα επηρεαστούν οι απλοί αγρότες από τους αυστηρότερους ελέγχους, ο κ. Καββαδάς τόνισε: «Όποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτησή του με ακρίβεια, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Θα πληρωθεί κανονικά».

Απαντώντας, επίσης, στην εισηγήτρια της μειοψηφίας Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν στους δικαιούχους τον Οκτώβριο και τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν στις 31/12. Θεωρούμε ότι θα πετύχουμε αυτό το στόχο, είπε ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη εάν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες σε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχετίζονται με τις επισυνδέσεις, ο κ. Καββαδάς είπε ότι είναι διοικητικά αρμόδιος για το προσωπικό, ωστόσο, στο κομμάτι της έρευνας για τον εντοπισμό ευθυνών ο ίδιος δεν έχει αρμοδιότητα.

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη, εάν έγινε η διασταύρωση που ζήτησε το 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, των Ε9 για 13.392 παραγωγούς, ο κ. Καββαδάς είπε ότι δεν γνωρίζει για το θέμα αυτό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τους ελέγχους που προβλέπονται από τις αρμοδιότητες της».

Ερωτηθείς από τον εισηγητή του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλο για το σχέδιο δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «είμαστε σε διαδικασία κατάρτισης πλάνου δράσης, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση του μηχανισμού της αρχής πληρωμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας πρωτίστως την επιχειρησιακή συνέχεια και τη δυνατότητα πραγματοποίησης έγκαιρων πληρωμών στους δικαιούχους».

Εξάλλου, στην ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπα για τα «τσουχτερά» ευρωπαϊκά πρόστιμα, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «σε ό,τι αφορά από πλευράς δικής μου αρμοδιότητας, μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες πληρωμές και θα γίνουν οι απαραίτητοι συμψηφισμοί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων και κανονισμών (και θα δούμε) ποιο θα είναι το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα και αν θα υπάρχει επιβάρυνση.

