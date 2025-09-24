Πολιτική | Ελλάδα

Βουλή: Σε ονομαστική ψηφοφορία θα τεθεί η ρύθμιση για τη διοίκηση της ΔΕΘ

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση σκοπού, επαναπροσδιορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου και σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. -Αντικατάσταση παρ. 15 και προσθήκη παρ. 13Α και 15Α στο άρθρο 12 του ν. 4109/2013».

Η αντιπολίτευση έχει καταγγείλει ότι με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου αποκλείονται οι παραγωγικοί φορείς από τη Διοίκηση της ΔΕΘ ΑΕ και η συμμετοχή τους περιορίζεται σε μια συμβουλευτική επιτροπή, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες.

