Κρεμλίνο: Η προσέγγιση με την Ουάσινγκτον έχει «σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα»

Η προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα», δηλώνει ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ρωσία διαψεύδει ότι είναι «χάρτινη τίγρη», όπως την αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προτιμά να την χαρακτηρίζουν «αρκούδα» και διαβεβαιώνει ότι δεν έχει άλλη «εναλλακτική» παρά να συνεχίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2022 στην Ουκρανία.

Σε άλλη μία αιφνίδια μεταστροφή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Κίεβο μπορεί «να ανακτήσει τα εδάφη του στην αρχική τους μορφή και ίσως μάλιστα να προχωρήσει και περισσότερο» απέναντι στην Ρωσία.

Απαντώντας σήμερα με συνέντευξη στο ρωσικό ραδιοφωνικό δίκτυο RBC ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει άλλη επιλογή από την συνέχιση του πολέμου που η ίδια ξεκίνησε με την εισβολή στη Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους που (...) ο πρόεδρος της χώρας μας έθεσε εξαρχής. Και ενεργούμε έτσι για τον πρόεδρο και για το μέλλον της χώρας μας, για το πλήθος των ερχόμενων γενεών. Αρα, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση», είπε ο Πεσκόφ.

«Χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν»

Ο Πεσκόφ απέρριψε τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ μέσω του Truth Social ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη» που διεξάγει από το 2022 «χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση έναν πόλεμο που μία Αληθινή Στρατιωτική Δύναμη θα είχε κερδίσει σε μία εβδομάδα».

«Η Ρωσία δεν είναι τίγρη. Η Ρωσία μοιάζει περισσότερο με αρκούδα. Και χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν», απάντησε ο Πεσκόφ. Αναφερόμενος δε στην κατάσταση της οικονομίας της είπε ότι είναι «σταθερή». «Η Ρωσία διατηρεί την οικονομική της σταθερότητα», είπε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «η Ρωσία αντιμετωπίζει εντάσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας».

«Σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα»

Ωστόσο, αφού δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να νικήσει την Μόσχα, ο Τραμπ δεν έκανε λόγο για τον ρόλο που θα μπορούσαν να έχουν οι ΗΠΑ, είτε πρόκειται για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, είτε για την προσφορά βοήθειας προς το Κίεβο ή για αμερικανική μεσολάβηση.

Πάντως, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα».

«Στις σχέσεις μας (ΗΠΑ-Ρωσίας), ο ένας στόχος είναι η εξάλειψη των παραγόντων τριβής (...). Αλλά αυτό προχωρά αργά. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά», δήλωσε σήμερα ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «έτεινε το χέρι» προς την Ουάσινγκτον προτείνοντας την παράταση κατά έναν χρόνο των ορίων που προβλέπονται από την συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών New Start, η ισχύς της οποίας εκπνέει τον Φεβρουάριο.

«Ολες οι προτάσεις καλής πολιτικής βούλησης του Πούτιν δεν θα παραμείνουν παρά αν η Ουάσινγκτον υιοθετήσει αντίστοιχη προσέγγιση», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ