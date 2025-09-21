Κεραμέως: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία συνιστούν συνταγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού

Η υπουργός Εργασίας υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της απασχόλησης, η προσβασιμότητα στην εργασία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν βασική μέριμνα του Υπουργείου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομοσχεδίου, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη», του οποίου η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, αναλύει σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως επισημαίνει η υπουργός, «πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει προκύψει από την ίδια την αγορά εργασίας και απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της. Αποτελείται από οκτώ άξονες και εμπεριέχει ρυθμίσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος».

Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διάταξη για την επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη, η κυρία Κεραμέως ξεκαθαρίζει ότι δεν παραβιάζεται κανένα εργασιακό δικαίωμα. «Η εργασία έως 13 ώρες ισχύει σήμερα για δύο ή περισσότερους εργοδότες. Γιατί να μην μπορεί ένας εργαζόμενος, αν το επιθυμεί, να εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται, αλλά και να αμείβεται με προσαύξηση 40%; Γιατί, αν δουλεύω σε δεύτερο εργοδότη, πληρώνομαι μερική απασχόληση, ενώ, αν δουλέψω 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, θα αμειφθώ συν 40% κάθε ώρα. Προσθέτω ότι στη διάταξη έχει προβλεφθεί ρητά η συναίνεση του εργαζομένου και πρέπει να τηρούνται τα εβδομαδιαία και ετήσια όρια εργασίας, κάτι που σημαίνει ότι η 13ωρη εργασία δεν μπορεί να εφαρμόζεται πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής και, ακριβώς, για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα τηρείται, ενσωματώσαμε μία ακόμα ρητή πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπερωριακής εργασίας και η άρνηση αυτή δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης. Πέρα από τις ασφαλιστικές δικλείδες και τη δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στο 1555, η μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% αυξάνει σημαντικά την ισχύ των εργαζομένων, με τους εργοδότες να αναζητούν εναγωνίως εργαζομένους και να περιορίζονται ολοένα και περισσότερο φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών» διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ο διάλογος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο και τονίζει ότι, μέχρι το τέλος του έτους, θα προχωρήσει η κατάρτιση οδικού χάρτη για την ενίσχυσή τους.

Αναφορικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027, η κυρία Κεραμέως σημειώνει ότι, με την κατάργησή της, ικανοποιείται ένα βασικό αίτημα των συνταξιούχων, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά ότι «βασικό μας μέλημα είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι, από τον Ιανουάριο του 2026, θα λάβουν για πρώτη φορά κάποια αύξηση στη σύνταξή τους, ενώ, από τον Ιανουάριο του 2027, όλοι οι συνταξιούχοι ανεξαιρέτως θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη αύξηση στο 100% της».

Μεταξύ άλλων, η κυρία Κεραμέως αναφέρεται εκτενώς στα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στη μείωση των εκκρεμών συντάξεων.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η υπουργός Εργασίας υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της απασχόλησης, η προσβασιμότητα στην εργασία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν βασική μέριμνα του Υπουργείου.

Επίσης, προσθέτει ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελεί και ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που άφησαν τη χώρα μας, αναζητώντας μία καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία, κυρίως τα χρόνια της κρίσης. Μάλιστα, η κυρία Κεραμέως συμπληρώνει ότι η επόμενη δράση εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Rebrain Greece, θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει αν προκαλεί προβληματισμό στην κυβέρνηση το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, η υπουργός Εργασίας απαντά μεταξύ άλλων: «Οι ανακοινώσεις του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή για κάθε υπεύθυνο πολιτικό. Παροχές χωρίς κοστολόγηση ή λάθος κοστολόγηση, όπως ο 13ος μισθός, και χωρίς να εξηγείται πώς θα χρηματοδοτηθούν ή πώς συνάδουν με το όριο δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, δυστυχώς, για συνταγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού, που, αν εφαρμοζόταν, θα έφερνε και πάλι τη χώρα μας σε καταστάσεις σοβαρού δημοσιονομικού ελλείμματος, καταστάσεις που κόστισαν ακριβά στην Ελλάδα και ταλαιπώρησαν για χρόνια όλους μας».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως στη δημοσιογράφο, Γεωργία Μπάρλα.

Ερ: Κυρία Κεραμέως, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027. Πόσους συνταξιούχους αφορά συνολικά αυτό το μέτρο; Μπορείτε να μας παραθέσετε ενδεικτικά παραδείγματα που να αποτυπώνουν το πρακτικό όφελος στο μηνιαίο εισόδημά τους;

Απ: Με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ικανοποιούμε ένα βασικό αίτημα των συνταξιούχων, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά ότι βασικό μας μέλημα είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι, από τον Ιανουάριο του 2026, θα λάβουν για πρώτη φορά κάποια αύξηση στη σύνταξή τους, ενώ, από τον Ιανουάριο του 2027, όλοι οι συνταξιούχοι ανεξαιρέτως θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη αύξηση στο 100% της.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα: συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση, βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει κατ' ελάχιστον 462 ευρώ καθαρά.

Γνωρίζουμε τις ανάγκες των πολιτών και ενισχύουμε διαρκώς το διαθέσιμο εισόδημά τους, εξαντλώντας τα όρια των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας μας.

Ερ: Ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη». Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομοσχεδίου;

Απ: Πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει προκύψει από την ίδια την αγορά εργασίας και απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της.

Αποτελείται από οκτώ άξονες και εμπεριέχει ρυθμίσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι προωθούμενες διατάξεις ενισχύουν τη στήριξη στους εργαζόμενους, καθώς προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής και αύξηση του αριθμού των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

Επίσης, προβλέπεται ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, ενώ απαγορεύει ρητά μειώσεις στις αποδοχές, μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Παράλληλα, περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, όπως, για παράδειγμα, σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, fast-track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και κατάργηση πολλών εντύπων, των οποίων η πληροφορία ήδη υποβάλλεται ψηφιακά.

Ερ: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα έχει προκαλέσει η διάταξη που επεκτείνει τη δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη. Πρόκειται για μία ρύθμιση η οποία, μέχρι πρότινος, ίσχυε μόνο στην περίπτωση απασχόλησης σε δύο διαφορετικούς εργοδότες, με την προϋπόθεση της τήρησης των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης. Τι απαντάτε στην κριτική ότι παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα; Ποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί για την αποφυγή ενδεχόμενων καταχρήσεων;

Απ: Δεν παραβιάζεται κανένα εργασιακό δικαίωμα.

Η εργασία έως 13 ώρες ισχύει σήμερα για δύο η περισσότερους εργοδότες. Γιατί να μην μπορεί ένας εργαζόμενος, αν το επιθυμεί, να εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται, αλλά και να αμείβεται με προσαύξηση 40%; Γιατί, αν δουλεύω σε δεύτερο εργοδότη, πληρώνομαι μερική απασχόληση, ενώ, αν δουλέψω 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, θα αμειφθώ συν 40% κάθε ώρα.

Προσθέτω ότι στη διάταξη έχει προβλεφθεί ρητά η συναίνεση του εργαζομένου και πρέπει να τηρούνται τα εβδομαδιαία και ετήσια όρια εργασίας, κάτι που σημαίνει ότι η 13ωρη εργασία δεν μπορεί να εφαρμόζεται πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής και, ακριβώς, για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα τηρείται, ενσωματώσαμε μία ακόμα ρητή πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπερωριακής εργασίας και η άρνηση αυτή δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης.

Πέρα από τις ασφαλιστικές δικλείδες και τη δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στο 1555, η μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% αυξάνει σημαντικά την ισχύ των εργαζομένων, με τους εργοδότες να αναζητούν εναγωνίως εργαζομένους και να περιορίζονται ολοένα και περισσότερο φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών.

Ερ: Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει τη διευκόλυνση των προσλήψεων μέσω απλοποιημένων διαδικασιών. Ποια μέτρα θεσπίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων;

Απ: Απλοποιούμε τις διαδικασίες με διαφάνεια προς όφελος εργαζομένων και αγοράς εργασίας και διασφαλίζουμε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, απαιτούνται τέσσερα έγγραφα για μία πρόσληψη. Εφεξής, θα απαιτείται μόνο ένα προς διευκόλυνση όλων.

Δημιουργούμε μία εφαρμογή για όλες της επιχειρήσεις, μέσω της οποίας θα μπορούν να γίνουν fast-track προσλήψεις για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, για έως δύο ημέρες την εβδομάδα.

Η λειτουργία της θα είναι απλή: η επιχείρηση θα δηλώνει στην ειδική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί τους ουσιώδεις όρους εργασίας και ο εργαζόμενος θα τους λαμβάνει σε μορφή ειδοποίησης, που μπορεί ή όχι να αποδεχτεί, μέσω της εφαρμογής MyErgani.

Με την πρόταση της επιχείρησης και την αποδοχή του εργαζομένου θα αναγγέλλεται νομίμως η σύμβαση εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ΙΙ. Έτσι, διευκολύνεται σημαντικά η διαδικασία της αναγγελίας.

Ερ: Με άλλη διάταξη προωθείται μεγαλύτερη ελευθερία στο δικαίωμα του εργαζομένου να αιτηθεί την κατανομή της ετήσιας άδειας. Ποιες είναι οι αλλαγές σε σχέση με το ισχύον νομικό πλαίσιο;

Απ: Μέχρι σήμερα, βάσει νόμου, η άδεια έπρεπε να λαμβάνεται από τον εργαζόμενο αδιαίρετη, σε μία περίοδο, ενώ, με αίτημα του εργαζομένου, ήταν δυνατή η κατάτμηση του χρόνου αδείας, ωστόσο έπρεπε τουλάχιστον οι δύο εβδομάδες να λαμβάνονται συνεχόμενα.

Με το νέο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο, εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί επιμερισμό της άδειάς του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα, σε συνεννόηση με τον εργοδότη του.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να λάβει την ετήσια άδειά του τμηματικά σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους εντός του ίδιου έτους.

Με τη διάταξη αυτή, συνεισφέρουμε στη συμφιλίωση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή, καθώς και στον καλύτερο προγραμματισμό των οικογενειών.

Ερ: Παράλληλα, με αφορμή την πρόσφατη επιστολή σας προς τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για την υποβολή προτάσεων σχετικά με το υπό διαμόρφωση σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του σχεδίου και ποια βασικά σημεία επιδιώκει το Υπουργείο Εργασίας να ενσωματωθούν σε αυτό, με στόχο την ενίσχυση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας;

Απ: Ο διάλογος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο και δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για τη συμμετοχή τους.

Από τη μέχρι σήμερα διαδικασία, διαφαίνεται ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πεδία σύγκλησης.

Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τελικές προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, τις οποίες θα εξετάσουμε και, εν συνεχεία, μέχρι το τέλος του έτους, θα προχωρήσουμε στην κατάρτιση οδικού χάρτη για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ερ: Πώς εξελίσσεται έως σήμερα η πορεία εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας;

Απ: Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο προστατεύει τους εργαζόμενους, αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματα στους κλάδους που υπάγονται στην εφαρμογή της είναι εντυπωσιακά, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες. Στο πρώτο επτάμηνο του 2025, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το ανάλογο επτάμηνο του 2024.

Εντός του 2025, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες, αριθμός αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύρια ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024.

Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται στον κλάδο του τουρισμού (+728%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης με αύξηση +301%. Σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης που εντάχθηκαν στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Ενδεικτικά, το λιανεμπόριο καταγράφει αύξηση +105% και η βιομηχανία +65%.

Είναι σαφές ότι πολλές από τις υπερωρίες αυτές υφίσταντο και πριν από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ωστόσο, στην πλειονότητά τους, προφανώς, δεν καταγράφονταν. Πλέον, οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους, ενώ προστατεύονται και οι επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ερ: Περνώντας στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, ποια είναι η συνολική στρατηγική του e-ΕΦΚΑ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς τους πολίτες, με στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση; Επίσης, ποια είναι η τρέχουσα εικόνα σχετικά με την πορεία έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων;

Απ: Πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάσαμε τη νέα υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, DASHBOARD-myEFKA. Πρόκειται για μία πλατφόρμα η οποία συγκεντρώνει το ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ του κάθε πολίτη, προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα, αλλά και απλοποίηση των διαδικασιών.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, όπως είναι, για παράδειγμα, η ασφαλιστική ιστορία, πληρωμές και έκδοση πιστοποιητικών.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία, γίνεται ακόμα ένα βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος περιλαμβάνει αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού, αλλά και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και ως προς τον χρόνο έκδοσης νέων συντάξεων. Σήμερα, ο μέσος χρόνος είναι κάτω από 50 ημέρες από 500 ημέρες που ήταν το 2019.

Οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 14% από τον Ιούνιο του 2024 και συνολικά κατά 89% από το 2021. Επίσης, οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 24% από τον Ιούνιο του 2024.

Ως προς τις διεθνείς συντάξεις, οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες έχουν μειωθεί κατά 23%, ενώ, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί συνολικά περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια κύριες συντάξεις.

Ερ: Έχετε δηλώσει κατά καιρούς την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης, με στόχευση σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με αναπηρία. Πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε την παρουσία τους στην αγορά εργασίας.

Απ: Η ενίσχυση της απασχόλησης, η προσβασιμότητα στην εργασία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν βασική μέριμνα του Υπουργείου.

Στην κατεύθυνση αυτή, ειδικά για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, διενεργούμε μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες, πρόγραμμα απασχόλησης για την πρόσληψη 2.000 ανέργων AμεΑ σε δήμους της χώρας, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ειδικά για συμπολίτες μας με αναπηρία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η μέριμνά μας για τα άτομα με αναπηρία ωστόσο είναι συνολική. Με γνώμονα τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, προχωρήσαμε στην αναμόρφωση της διαδικασίας αξιολόγησης αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τα οποία ενισχύουμε κτιριακά, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, αναθεωρήσαμε και διευρύναμε τον πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων, ώστε τα άτομα με αναπηρία που πάσχουν να μην χρειάζεται να πιστοποιούνται επανειλημμένως. Αυξήσαμε τη διαχειριστική δυνατότητα Επιτροπών κατά 29%, μειώνοντας δραστικά τις εκκρεμότητες των ΚΕΠΑ και του χρόνου αναμονής πιστοποίησης.

Ερ: Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνει μεγάλη βαρύτητα στον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού μέσω της δράσης εξωστρέφειας Rebrain Greece. Ποιες είναι οι επόμενες δράσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο, ποια είναι τα κίνητρα που δίνονται, για να πειστούν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν και πόσοι το έχουν ήδη κάνει;

Απ: Ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που άφησαν τη χώρα μας, αναζητώντας μία καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία, κυρίως τα χρόνια της κρίσης, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας.

Πέραν των φορολογικών μέτρων και των άλλων κινήτρων που έχουμε θεσμοθετήσει, πραγματοποιούμε ως Υπουργείο Εργασίας δράσεις εξωστρέφειας στο πλαίσιο του Rebrain Greece. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει τέσσερις εκδηλώσεις σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Στουτγκάρδη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 5.000 συμπατριωτών μας, ενώ η πέμπτη κατά σειρά εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στις 7 Δεκεμβρίου.

Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές αναδεικνύουμε τις σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα και δημιουργούμε «γέφυρα» μεταξύ Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για καίριες θέσεις.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, από τους 666.000 συμπολίτες μας που έφυγαν το διάστημα 2010-2023, έχουν επιστρέψει 420.000.

Συνεχίζουμε, για να δώσουμε και σε άλλους συμπατριώτες μας που επιθυμούν να επιστρέψουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Η τελική απόφαση είναι δική τους.

Ερ: Πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα με πολύ μεγαλύτερες παροχές για εργαζόμενους και συνταξιούχους;

Απ: Οι ανακοινώσεις του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή για κάθε υπεύθυνο πολιτικό. Παροχές χωρίς κοστολόγηση ή λάθος κοστολόγηση, όπως ο 13ος μισθός, και χωρίς να εξηγείται πώς θα χρηματοδοτηθούν ή πώς συνάδουν με το όριο δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται, δυστυχώς, για συνταγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού, που, αν εφαρμοζόταν, θα έφερνε και πάλι τη χώρα μας σε καταστάσεις σοβαρού δημοσιονομικού ελλείμματος, καταστάσεις που κόστισαν ακριβά στην Ελλάδα και ταλαιπώρησαν για χρόνια όλους μας.

Δεν προβληματίζει η επίδραση των εξαγγελιών στην κοινωνία, αφού οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, διαπιστώνουν τη θετική πορεία της οικονομίας και δεν επιθυμούν να πάνε χαμένες οι θυσίες ετών. Αυτό που προβληματίζει είναι η αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αντιληφθεί πώς λειτουργούν τα δημόσια οικονομικά και η ευκολία με την οποία υιοθετεί λογικές ανευθυνότητας. Δεν μπορεί, μετά τα όσα έχουμε περάσει, η οικονομία να προσεγγίζεται ως πεδίο ασκήσεων ψηφοθηρίας.

Η κυβέρνησή μας, με σταθερότητα και συνέπεια, οδηγεί την οικονομία σε δρόμους ανάπτυξης, μειώνοντας το δημόσιο χρέος και επιστρέφοντας το πλεόνασμα στην κοινωνία.

