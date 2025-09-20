Κοντογεώργης για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Η γεωγραφία δεν αλλάζει, υποχρέωσή μας να εξασφαλίσουμε ειρήνη

Ο κ. Κοντογεώργης μιλώντας στην ΕΡΤ, αναγνώρισε την πίεση που δέχονται οι κτηνοτρόφοι και ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης.

Σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα τοποθετήθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, με επίκεντρο την κτηνοτροφική κρίση λόγω της ευλογιάς, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, την πορεία της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο κ. Κοντογεώργης μιλώντας στην ΕΡΤ, αναγνώρισε την πίεση που δέχονται οι κτηνοτρόφοι και ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων 17 νέοι σταθμοί ελέγχου και ενίσχυση με 185 κτηνιάτρους σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, όπως στην Αχαΐα, που υπάρχουν προβλήματα.

Υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας με τους παραγωγούς και τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η ευλογιά είναι ζωονόσος. «Θα υπάρχει απόλυτη στήριξη στον κτηνοτροφικό τομέα και με τις αποζημιώσεις που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται. Πρόκειται για συνεχιζόμενη διαδικασία και από το υπουργείο Οικονομικών και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ξεκινήσει και η καταβολή των αποζημιώσεων», ανέφερε και πρόσθεσε: « πόλυτη προτεραιότητα έχει η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η στήριξη των κτηνοτρόφων».

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις είπε για κάθε ζώο που θανατώνεται η αποζημίωση είναι 250 ευρώ.

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες σε συνεργασία με την Ε.Ε. για πλήρη εξυγίανση και διαφάνεια στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων.

Για την εξεταστική επιτροπή, τόνισε ότι είναι μια ευκαιρία να αναδειχθούν παθογένειες του παρελθόντος και να θεσμοθετηθούν λύσεις. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με την αντιπολίτευση για την πλειονότητα των μαρτύρων και ξεκαθάρισε πως η διαδικασία θα εξελιχθεί χωρίς σκιές ή εκπτώσεις. «Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ευκαιρία να αναδειχθούν διαχρονικές παθογένειες και να δοθούν λύσεις. Η διαδικασία είναι δυναμική και δεν τελειώνει σε μία φάση» και πρόσθεσε : «Η πρώτη πρόταση από τη συμπολίτευση περιλαμβάνει πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ήδη συμφωνία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά 70% στον κατάλογο μαρτύρων».

Για τις δημοσκοπήσεις και τη στάση της κυβέρνησης ανέφερε ότι «μας ενδιαφέρουν κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία. Υπάρχει αποδοχή σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, αλλά και τομείς που πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο», συμπληρώνοντας ότι «υπάρχουν πεδία στα οποία φαίνεται ότι η πολιτική μας πρέπει να περάσει περισσότερο, να δουλέψουμε πιο εντατικά.

Τα προβλήματα είναι πιεστικά, επομένως δεν έχουμε ούτε μια μέρα για χάσιμο».

Για την παρέμβαση Σαμαρά και τα εσωκομματικά ο κ Κοντογεώργης τόνισε :«Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας καλός πρώην πρωθυπουργός. Η ευρύτερη παράταξη πρέπει να είναι ενδυναμωμένη. Δεν έχω να σχολιάσω σενάρια.»

Τέλος, σχετικά με την επερχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, δήλωσε ότι η χώρα προσέρχεται στον διάλογο με αυτοπεποίθηση, επιδιώκοντας σταθερότητα στην περιοχή, ενώ υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στη θάλασσα.

«Η γεωγραφία δεν αλλάζει, μακάρι να άλλαζαν τα μυαλά και οι νοοτροπίες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή. Με τη δύναμη των επιχειρημάτων μας προσερχόμαστε σε τέτοιες συναντήσεις, το ίδιο θα γίνει και τώρα, δεν προσερχόμαστε φοβικά», τόνισε.

Για τη γεωπολιτική στρατηγική της Ελλάδας, ο Κοντογεώργης ξεκαθάρισε πως η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται στον διάλογο με αυτοπεποίθηση. «Δεν προσερχόμαστε φοβικά. Υπενθυμίζω ότι για αρκετό χρονικό διάστημα και δη πρόσφατα, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ξεκινώντας από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τα απώτατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ χαράσσονται για πρώτη φορά και αποτελούν πλέον ευρωπαϊκό κεκτημένο», δήλωσε.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι έχουν ήδη γίνει βήματα για την ενεργειακή αξιοποίηση αυτών των περιοχών: «Προσδιορίσαμε θαλάσσια οικόπεδα και τα προκηρύξαμε. Ήδη προσήλθε η Chevron σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία, ώστε να ξεκινήσει η αντίστοιχη αξιοποίηση».

Τέλος, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε τη στρατηγική σταθερότητας της χώρας στην ευρύτερη περιοχή: «Εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτή τη στρατηγική, ταυτόχρονα σε όλα τα πεδία που αφορούν την περιοχή μας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις σχέσεις με την Τουρκία όσο και τον συνεπή, ισότιμο διάλογο που διατηρούμε με το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο. Είμαστε σε μια ταραγμένη περίοδο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, αλλά και τις κεραίες μας ανοιχτές, γιατί προφανώς βρισκόμαστε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον».