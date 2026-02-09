Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 276.000 ίδιες μετοχές έναντι 4,25 εκατ. ευρώ

Η τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 12.381.755 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,35% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Στην απόκτηση 276.000 ιδίων μετοχών προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, κατά την περίοδο από 29 Ιανουαρίου έως και 5 Φεβρουαρίου, με μέση σταθμισμένη τιμή 15,4061 ευρώ ανά μετοχή και με συνολικό κόστος 4.252.077 ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΤΕ:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα»), σε συνέχεια των αποφάσεων της από 30/05/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 04/06/2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση (Σκέλος I), και κατόπιν της από 28/05/2025 σχετικής έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των από 16/06/2025, 26/06/2025, 04/07/2025, 14/07/2025, 21/07/2025, 29/07/2025, 07/08/2025, 18/08/2025, 26/08/2025, 02/09/2025, 09/09/2025, 17/09/2025, 26/09/2025, 06/10/2025, 13/10/2025, 21/10/2025, 30/10/2025, 10/11/2025, 19/11/2025, 26/11/2025, 04/12/2025, 12/12/2025, 22/12/2025, 02/01/2026, 13/01/2026, 22/01/2026 και 30/01/2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 29/01/2026 έως και 05/02/2026 απέκτησε συνολικά 276.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €15,4061 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €4.252.077,00.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 12.381.755 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,35% του μετοχικού κεφαλαίου της.