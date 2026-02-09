Στο «πράσινο» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Άλμα 6,3% για την UniCredit

Ο γενικός δείκτης των τραπεζικών μετοχών της Ευρώπης κέρδισε 2,2%, ενώ οι μετοχές της αεροδιαστημικής και της άμυνας ξεχώρισε στα κέρδη με άνοδο 1,57%.

Κέρδη καταγράφηκαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Δευτέρα, καθώς η σαρωτική νίκη της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι στις εκλογές της Ιαπωνίας έδωσε ένα «θετικό πάτημα» στους δείκτες ώστε να ολοκληρώσουν στο «πράσινο», ενώ οι επενδυτές προετοιμάστηκαν για μια ακόμη εβδομάδα γεμάτη ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κέρδισε 0,69% στις 621,40 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 1,02% στις 6.059 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 1,15% στις 25.004 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,60% στις 8.323 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε στο +0,16% στις 10.386 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 2,06% στις 46.822 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 1,40% στις 18.195 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της UniCredit ενισχύθηκε 6,3% μετά την ανακοίνωση ότι αύξησε τις προοπτικές κερδών της, ενώ σχεδιάζει επιστροφή περίπου 50 δισ. ευρώ προς τους μετόχους της έως το 2030. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο, θα διανέμει το 80% των κερδών μέσω ενός συνδυασμού μερισμάτων σε μετρητά και επαναγορών μετοχών ως τακτική διανομή και θα αξιολογεί τις επιπλέον αποδόσεις σε ετήσια βάση ανάλογα με το πλεόνασμα κεφαλαίου. Η UniCredit εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα θα αναπτυχθούν με ετήσιο ρυθμό 5% οδηγώντας τα κέρδη σε περίπου 11 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026 και στα 13 δισ. το 2028.

Επίσης, η μετοχή της Novo Nordisk σημείωσε άνοδο 3,3%, αφότου η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Hims & Hers (-23%) ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει από την αγορά το δικό της χάπι αδυνατίσματος, που αποτελεί μία φθηνότερη εκδοχή του χαπιού Wegovy. Η Novo Nordisk, κατασκευάστρια του Wegovy, και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ απείλησαν με νομικές ενέργειες κατά της Hims & Hers, η οποία ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι δεν θα πουλήσει το χάπι. Η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία είχε χαρακτηρίσει το νέο προϊόν «ένα μη εγκεκριμένο, μη αυθεντικό και αδοκίμαστο αντίγραφο» της σεμαγλουτίδης, που είναι η χημική ονομασία του Wegovy.

Στα νέα από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, μια κοινοπραξία από τις Advent και την FedEx συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία αποθήκευσης δεμάτων InPost σε μια συμφωνία 7,8 δισ. ευρώ, δηλαδή 15,6 δολ/μετοχή. Η τιμή αντιπροσωπεύει premium σχεδόν 17% σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής της InPost την Παρασκευή, άνω από 13%. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Advent και η FedEx θα κατέχουν η κάθε μία από 37% της εταιρείας, ενώ το επενδυτικό όχημα A&R του διευθύνοντος συμβούλου της InPost, Rafał Brzoska, θα κατέχει το 16%.