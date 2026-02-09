Ουγγαρία: «Πράσινο φως» στη λειτουργία εργοστασίου της Samsung παρά τα περιστατικά δηλητηριάσεων

«Σύμφωνα με την έκθεση που επιδόθηκε στην κυβέρνηση, η Samsung δεν έκανε σχεδόν τίποτα για να σταματήσει αυτές τις δηλητηριάσεις και προσπάθησε σκόπιμα να τις συγκαλύψει», σημειώνει το δημοσίευμα.

Ένα εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών της Samsung στην Ουγγαρία προκάλεσε δηλητηριάσεις πολύ πιο σοβαρές από όσο έχουν αναγνωρίσει επισήμως οι αρχές, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Telex, επικαλούμενος έρευνα των ουγγρικών μυστικών υπηρεσιών.

Το εργοστάσιο, που βρίσκεται στο Γκοντ, 25 χιλιόμετρα βόρεια της Βουδαπέστης, «εξέθεσε πολλούς από τους εργαζομένους του σε τοξικές και καρκινογόνες χημικές ουσίες και οι εσωτερικές μετρήσεις που έγιναν αποκάλυψαν αποτελέσματα πολύ πιο ανησυχητικά από αυτά που αναφέρθηκαν στις αρμόδιες αρχές επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας», τόνισε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Telex, επικαλούμενος την έκθεση έρευνας του 2023.

«Σύμφωνα με την έκθεση που επιδόθηκε στην κυβέρνηση, η Samsung δεν έκανε σχεδόν τίποτα για να σταματήσει αυτές τις δηλητηριάσεις και προσπάθησε σκόπιμα να τις συγκαλύψει», σημειώνει το δημοσίευμα.

Το 2017, ο νοτιοκορεατικός βιομηχανικός γίγαντας Samsung έγινε μια από τις πρώτες πολυεθνικές που κατασκεύασαν εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, η οποία, υπό την ηγεσία του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, στοχεύει να γίνει παγκόσμιος κόμβος κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρόλο που η κυβέρνηση αξιολόγησε το 2023 ότι το εργοστάσιο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, επέλεξε, σύμφωνα με τον Telex, να μην διατάξει το κλείσιμό του, φοβούμενη ότι θα απέτρεπε άλλους πιθανούς επενδυτές.

Αντ' αυτού, φέρεται να έδωσε στην εταιρεία περίοδο χάριτος για να επιλύσει τα προβλήματα.

Ωστόσο, οι δυσλειτουργίες δεν λύθηκαν πλήρως, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που επικαλείται ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

Η ουγγρική κυβέρνηση και η τοπική θυγατρική της Samsung δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για να σχολιάσουν.

Για να προσελκύσει Ασιάτες επενδυτές, η κυβέρνηση του Όρμπαν προσφέρει ελκυστικές φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, η βραδύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων έχει επηρεάσει αρνητικά τη βιομηχανική απόδοση της χώρας και έχει συμβάλει στην οικονομική της στασιμότητα, σύμφωνα με αναλυτές, ενώ η κοινή γνώμη έχει στραφεί κατά των εργοστασίων μπαταριών λόγω των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ