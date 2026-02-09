Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά και συγγενικά πρόσωπα εμπλεκομένων

Η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει τις έρευνές της στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, συνεχίζει την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα.

Όμως, παράλληλα η Αρχή έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων.

Εκτός του πρόεδρου της ΓΣΕΕ στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ ήδη το πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα.

