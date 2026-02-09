ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέο deal στη Βόρεια Ελλάδα – Εξαγόρασε την Αγορά Ναταλί

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις αμέσως επόμενες ώρες.

Σε μια ακόμη σημαντική επιχειρηματική κίνηση προχώρησε η ΑΒ Βασιλόπουλος, δρομολογώντας την εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Αγορά Ναταλί.

Πρόκειται για μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση της Βορείου Ελλάδας, με 12 υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη.

Διαρκώς ανοιχτές οι «κεραίες» της ΑΒ Βασιλόπουλος

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, την ώρα που σύσσωμη η εγχώρια αγορά των σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού και η ΑΒ Βασιλόπουλος «σκανάρει» κάθε δυνατή ευκαιρία.

Όπως εξηγούσε το περασμένο καλοκαίρι, μιλώντας στο insider.gr, ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος Νίκος Λαβίδας, στο ραντάρ της αλυσίδας βρίσκονται οι μεμονωμένες εξαγορές, ήτοι δηλαδή μεμονωμένα καταστήματα, ή μικρές τοπικές αλυσίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά.

«Όπου υπάρχει ευκαιρία, την αξιολογούμε», σημείωνε, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως δεν είναι μόνο η ΑΒ Βασιλόπουλος που κάνει κρούση για μια πιθανή εξαγορά, αλλά ακόμη και οι μικροί έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της αλυσίδας. Τα δε νέα αποκτήματα περνούν αμέσως στο δίκτυο franchise της αλυσίδας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση της αλυσίδας Τερζής στην Πελοπόννησο, στην εξαγορά ενός μεμονωμένου καταστήματος στη Μήλο, καθώς και στην εξαγορά των πέντε από το σύνολο των οκτώ καταστημάτων της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς.