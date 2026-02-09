KPMG: Σε υψηλό 4ετίας το 2025 οι παγκόσμιες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων

Οι παγκόσμιες επενδύσεις Private Equity αυξάνονται στα 2,1 τρισ. δολάρια το 2025, από 1,8 τρισ. δολάρια το 2024.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων έφτασαν το 2025 σε υψηλό τετραετίας, αγγίζοντας τα 2,1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση Pulse of Private Equity Q4’25 της KPMG. Παρά την αύξηση της συνολικής αξίας επενδύσεων, η αγορά παρέμεινε ιδιαίτερα επιλεκτική, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα και το σημαντικό απόθεμα περιουσιακών στοιχείων προς αποεπένδυση επηρέασαν τη δραστηριότητα των επενδυτών.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των συμφωνιών μειώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από 20.836 το 2024 σε 19.093 το 2025, καταγράφοντας επίπεδα χαμηλότερα από τα ιστορικά δεδομένα. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη στροφή της αγοράς προς λιγότερες αλλά μεγαλύτερες συναλλαγές. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν δέκα megadeals αξίας άνω των 6,5 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων οι πέντε πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων

Η αμερικανική ήπειρος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας Private Equity, με επενδύσεις ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων — περισσότερο από το 55% του παγκόσμιου συνόλου — και 9.118 συμφωνίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της αγοράς, προσελκύοντας 1,1 τρισ. δολάρια σε 8.232 συμφωνίες.

Η περιοχή EMA κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με επενδύσεις 729,9 δισ. δολαρίων σε 8.278 συμφωνίες, ενώ η περιοχή ASPAC προσέλκυσε 144,8 δισ. δολάρια σε 1.162 συμφωνίες.

Κλάδοι που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Ο κλάδος Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών (TMT) συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων το 2025, με συνολική αξία 654 δισ. δολαρίων — το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για τον κλάδο μετά το 2021. Ακολούθησαν η Βιομηχανική Μεταποίηση με 327,6 δισ. δολάρια και η Ενέργεια και οι Φυσικοί Πόροι με 276,5 δισ. δολάρια. Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφηκε και στον κλάδο καταναλωτικών αγαθών και λιανεμπορίου, που προσέλκυσε 262,2 δισ. δολάρια.

Ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity της KPMG International, δήλωσε: «Σε όρους αξίας συναλλαγών, το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά για την παγκόσμια αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων. Είδαμε επενδυτές PE, υποστηριζόμενους από επίπεδα-ρεκόρ διαθέσιμων κεφαλαίων (dry powder), να είναι περισσότερο από πρόθυμοι να προχωρήσουν σε μεγάλες συμφωνίες που επικεντρώνονται σε περιουσιακά στοιχεία κορυφαίας ποιότητας. Ωστόσο, η αξία των συναλλαγών αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της εικόνας. Ο παγκόσμιος όγκος συμφωνιών ήταν λιγότερο εντυπωσιακός, υποχωρώντας σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα ιστορικά. Όσον αφορά το 2026, αναμένουμε τόσο η αξία όσο και ο όγκος των συναλλαγών να ξεπεράσουν το 2025, με τον αριθμό των συμφωνιών να αρχίζει να επιστρέφει στα ιστορικά επίπεδα καθώς προχωρά το έτος.»

Η άντληση κεφαλαίων και οι αποεπενδύσεις

Η παγκόσμια άντληση κεφαλαίων Private Equity παρέμεινε περιορισμένη, με 407,6 δισ. δολάρια να συγκεντρώνονται από 543 funds, έναντι 608,8 δισ. δολαρίων από 1.025 funds το 2024.

Η αξία των αποεπενδύσεων έφτασε τα 1,3 τρισ. δολάρια το 2025, καταγράφοντας το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Παράλληλα, ο αριθμός των αποεπενδύσεων υποχώρησε σε χαμηλό πενταετίας, με 3.162 συναλλαγές, γεγονός που συνδέεται με το μεγάλο απόθεμα ώριμων περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν στην αγορά.

Η αξία αποεπενδύσεων μέσω δημόσιων εγγραφών (IPO) διαμορφώθηκε στα 324 δισ. δολάρια — το υψηλότερο επίπεδο από το 2021 — με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας.

Περιφερειακές τάσεις

Στην αμερικανική ήπειρο, οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σε λιγότερες αλλά μεγαλύτερες συμφωνίες, ενώ ο Καναδάς και η Λατινική Αμερική διατήρησαν ανθεκτική επενδυτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή μετάβαση και οι υποδομές.

Στην περιοχή EMA, οι επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά, με έμφαση σε στρατηγικές buy-and-build και σε προσθήκες κλίμακας. Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγήθηκε της δραστηριότητας, ενώ η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία κατέγραψαν υψηλότερες αξίες συναλλαγών.

Στην περιοχή ASPAC, οι επενδύσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές, με την Ιαπωνία να καταγράφει ιστορικό υψηλό επενδύσεων ύψους 51,8 δισ. δολαρίων. Αντίθετα, η Κίνα σημείωσε πτώση στη δραστηριότητα Private Equity, ενώ η Αυστραλία διατήρησε σχετικά ανθεκτική ροή συμφωνιών.

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner και Head of Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε: «Το 2025 ανέδειξε μια αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων που προσαρμόζεται με ωριμότητα σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον. Η προσαρμογή του κόστους κεφαλαίου επέτρεψε την σύγκλιση των αποτιμήσεων και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη για την πραγματοποίηση μεγαλύτερων, στοχευμένων συναλλαγών. Οι κλάδοι της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της ενέργειας συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας στροφή σε ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία.

Το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί ως έτος περαιτέρω ενδυνάμωσης του κλάδου, με τους διαχειριστές κεφαλαίων να προβλέπουν αύξηση των συναλλαγών εξαγορών και αποεπενδύσεων. Η αγορά παραμένει επιλεκτική, αλλά η προσδοκία για βελτιωμένες συνθήκες ρευστότητας και περισσότερες ευκαιρίες εγχώριων και διασυνοριακών συναλλαγών δημιουργεί θετικές ενδείξεις για την νέα επενδυτική χρονιά.»

Η αξία των αποεπενδύσεων βελτιώνεται το 2025, με τη δυναμική να ενισχύεται ενόψει του 2026

Η παγκόσμια αξία των επενδύσεων Private Equity ανήλθε σε 1,2 τρισ. δολάρια το 2025 — το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των δέκα ετών — υπογραμμίζοντας μια ισχυρή χρονιά, παρά το ιδιαίτερα επιλεκτικό περιβάλλον αποεπενδύσεων. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των αποεπενδύσεων υποχώρησε σε χαμηλό πενταετίας (3.162) κατά τη διάρκεια του έτους — γεγονός που προκαλεί ανησυχία, δεδομένου του μεγάλου αποθέματος ώριμων περιουσιακών στοιχείων που χρειάζονται αποεπένδυση και του ύψους των κεφαλαίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στην αγορά ως αποτέλεσμα.

Η έντονη αύξηση της αξίας των αποεπενδύσεων υποδηλώνει βελτιωμένες αποτιμήσεις, αυξημένη εμπιστοσύνη των αγοραστών και προθυμία επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας. Κοιτώντας προς το 2026, επικρατεί αισιοδοξία ότι η δυναμική των αποεπενδύσεων ενισχύεται και ότι το έτος θα φέρει την αναγκαία ανάκαμψη ώστε να επιστραφούν κεφάλαια στους LPs και να απελευθερωθεί η χρηματοδότηση που παραμένει σήμερα εγκλωβισμένη στην αγορά, ανανεώνοντας τον επενδυτικό κύκλο του Private Equity.

Η παγκόσμια αξία αποεπενδύσεων μέσω δημόσιων εγγραφών (IPO) έφθασε τα 324 δισ. δολάρια το 2025 — το υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη αντιπροσώπευσαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας, συνεισφέροντας 149,6 δισ. δολάρια και 100,8 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Παρότι η περιοχή ASPAC κατέγραψε γενικότερη αναζωπύρωση της δραστηριότητας IPO το 2025, η δυναμική αυτή δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ουσιαστική ανάκαμψη των αποεπενδύσεων IPO που υποστηρίζονται από Private Equity — τα οποία παρέμειναν ιδιαίτερα περιορισμένα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι επενδύσεις Private Equity στην Αμερική παραμένουν ανθεκτικές — με έμφαση στις μεγαλύτερες συμφωνίες

Η δραστηριότητα Private Equity στην αμερικανική ήπειρο παρέμεινε ιδιαίτερα επιλεκτική το 2025, με τους επενδυτές σε όλη την περιοχή να επικεντρώνονται κυρίως στη σύναψη λιγότερων, μεγαλύτερων και πιο στρατηγικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων προσθηκών κλίμακας (scale-driven add-ons). Κατά τη διάρκεια του έτους, οι συνολικές επενδύσεις PE στην περιοχή αυξήθηκαν στα 1,2 τρισ. δολάρια, ακόμη και καθώς ο αριθμός των συμφωνιών υποχώρησε σε χαμηλό πενταετίας, στις 9.118 συμφωνίες. Οι ΗΠΑ κυριάρχησαν σε αυτή τη δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας 1,1 τρισ. δολάρια σε επενδύσεις και σχεδόν το σύνολο των μεγαλύτερων συμφωνιών της περιοχής.

Ο Καναδάς και η Λατινική Αμερική επέδειξαν αμφότεροι ανθεκτικότητα στις επενδύσεις Private Equity, παρά τον μειωμένο αριθμό συμφωνιών, υποστηριζόμενοι από αυξανόμενο ενδιαφέρον παγκόσμιων επενδυτών, ισχυρότερη ευθυγράμμιση κράτους και επιχειρήσεων και αυξημένη δραστηριότητα σε τομείς που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή μετάβαση και τις υποδομές — θέτοντας μια ισχυρή βάση για επενδύσεις ενόψει του 2026.

Η περιοχή EMA καταγράφει ισχυρή αύξηση επενδύσεων PE, με έμφαση σε στρατηγικές buy-and-build

Οι επενδύσεις Private Equity στην περιοχή EMA αυξήθηκαν από 649,4 δισ. δολάρια το 2024 σε 729,9 δισ. δολάρια το 2025, ακόμη και καθώς ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε στις 8.278, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη εστίαση σε υψηλής ποιότητας συμφωνίες που επικεντρώνονται σε περιουσιακά στοιχεία κορυφαίας κατηγορίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγήθηκε της περιοχής τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και δραστηριότητας συμφωνιών, ενώ η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία κατέγραψαν υψηλότερες αξίες συναλλαγών, και η Ινδία και η Ιταλία ξεχώρισαν με αυξημένο αριθμό συμφωνιών.

Οι στρατηγικές buy-and-build παρέμειναν καθοριστικές στο σύνολο της περιοχής, με τις επενδύσεις προσθηκών (add-ons) να φθάνουν σε υψηλό τετραετίας, καθώς οι εταιρείες PE επικεντρώθηκαν στηδιενέργεια μεγαλύτερων και πιο στρατηγικών εξαγορών. Παρότι η περιοχή EMA σημείωσε μέτρια αύξηση στην αξία αποεπενδύσεων, ο όγκος αποεπενδύσεων παρέμεινε υποτονικός, λόγω των διαφορών στις αποτιμήσεις και ενός αδύναμου περιβάλλοντος IPO.

Η περιοχή ASPAC διατηρεί σταθερό επίπεδο επενδύσεων PE, με αιχμή τις επενδύσεις-ρεκόρ στην Ιαπωνία

Η περιοχή ASPAC κατέγραψε σταθερές επενδύσεις Private Equity το 2025, προσελκύοντας 144,9 δισ. δολάρια σε 1.162 συμφωνίες. Η ανθεκτικότητα αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας PE στην Ιαπωνία, όπου οι επενδύσεις υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό 51,8 δισ. δολαρίων. Αντιθέτως, η Κίνα κατέγραψε πτώση τόσο στις επενδύσεις όσο και στον αριθμό συμφωνιών PE, σε χαμηλά πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί εν μέσω μακροοικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Στην Αυστραλία, η ροή συμφωνιών παρέμεινε σχετικά ανθεκτική, παρά τη χαμηλότερη συνολική αξία επενδύσεων PE.

Σε ολόκληρη την περιοχή ASPAC, οι επενδυτές Private Equity υιοθέτησαν μια πιο αμυντική στάση «αναμονής και παρακολούθησης» στη σύναψη συμφωνιών, λόγω των παγκόσμιων αβεβαιοτήτων, εστιάζοντας κυρίως σε τομείς που προσανατολίζονται στην εγχώρια αγορά, όπως η υγεία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι ψηφιακές υποδομές.