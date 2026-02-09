Αγορές | Commodities

Ισχυρά κέρδη για χρυσό και ασήμι με φόντο την πτώση του δολαρίου

Ισχυρά κέρδη για χρυσό και ασήμι με φόντο την πτώση του δολαρίου
Χρυσός
Το επενδυτικό κοινό προετοιμάζεται για μια εβδομάδα γεμάτη με οικονομικά στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας και την οικονομία.

Κέρδη κατέγραψε ο χρυσός στο ξεκίνημα της εβδομάδας, υποστηριζόμενος από το πιο αδύναμο δολάριο, καθώς το επενδυτικό κοινό προετοιμάζεται για μια εβδομάδα γεμάτη με οικονομικά στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας και την οικονομία που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 1,9% στα 5.056,21 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου πρόσθεσαν 2% και διαμορφώθηκαν στα 5.079,40 δολάρια/ουγγιά.

Το δολάριο υποχώρησε 0,8% σε χαμηλό πάνω από μιας εβδομάδας, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια φθηνότερο για τους αγοραστές του εξωτερικού.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κέρδισε 6,3% στα 82,86 δολάρια/ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 5,4% στα 2.093,50 δολάρια η ουγγιά, ενώ το παλλάδιο σημείωσε κέρδη 6,2% στα 1.717,05 δολάρια η ουγγιά.

Το βλέμμα των επενδυτών είναι αυτή την εβδομάδα στραμμένο στα στοιχεία για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες, τις τιμές καταναλωτή και τις αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς οι traders είναι σε αναζήτηση σημάτων για τα επόμενα βήματα της Federal Reserve σχετικά με τα επιτόκια. Υπενθυμίζεται πως οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 70.000 τον Ιανουάριο.

Στην Ασία, η κεντρική τράπεζα της Κίνας συνέχισε την αγορά χρυσού για 15ο μήνα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο.

