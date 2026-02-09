Το κύμα «εξόδου» προς τη σύνταξη δεν οφείλεται μόνο στους boomers, αλλά και στο ευνοϊκό καθεστώς της εργασίας μετά την σύνταξη που ωθεί ασφαλισμένους σε αυτή την επιλογή

Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο ΕΦΚΑ το 2025, καθώς σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης (225.800), ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2021 (212.151 αιτήσεις).

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη ροή συνταξιοδοτήσεων θα συνεχιστεί έως το 2027-2028, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των baby boomers. Ήδη το κύμα εξόδου έχει ξεπεράσει τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις της προηγούμενης δεκαετίας εξαιτίας της αύξησης των ορίων ηλικίας με το πρώτο μνημόνιο, αλλά και τις μεγάλες εθελούσιες εξόδους στον ΟΤΕ, στη ΔEΗ και τις τράπεζες.

Ωστόσο το κύμα της «εξόδου» προς τη σύνταξη δεν οφείλεται μόνο στους boomers, αλλά και στο γεγονός πως το ευνοϊκό καθεστώς της εργασίας μετά την σύνταξη ωθεί πολλούς ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ή προσεγγίζουν την 35ετία, να καταφεύγουν σε αυτή την επιλογή, προσδοκώντας να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους παρά μόνο με μια μικρή εισφορά από τον μισθό τους.

Ωστόσο, εδώ κρύβεται μια μεγάλη παγίδα, σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι που βγαίνουν στη σύνταξη χωρίς να έχουν καλύψει πολλά χρόνια εργασίας, προσβλέποντας σε προσαύξηση του ποσού λόγω της προσμέτρησης των επιπλέον ενσήμων από την εργασία τους, θα διαπιστώσουν πως η προσαύξηση είναι μικρή, ενώ η απώλεια από τον ασφαλιστικό χρόνο που χάνουν πολύ μεγαλύτερη.

Με άλλα λόγια η πρόωρη ολοκλήρωση του εργασιακού βίου είναι ασύμφορη για όσους προσβλέπουν στην μελλοντική βελτίωση του συντάξιμου ποσού που θα λαμβάνουν ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς:

οι προσαυξήσεις που προκύπτουν από την απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της εργασίας,

το πραγματικό όφελος από τις εισφορές που έχουν καταβάλει (λόγω του ειδικού πόρου υπέρ ΕΦΚΑ) είναι μικρή (8-10 ευρώ ανά έτος).

Βέβαια, υπάρχουν σκέψεις από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ να αλλάξει ο χρόνος «πίστωσης» της προσαύξησης στη σύνταξη, και να δίνεται κάθε διετία ή πενταετία και όχι εφάπαξ στο τέλος του εργασιακού κύκλου.

Οι λόγοι της «εξόδου» από την εργασία

Από τους 260.000 εργαζόμενους συνταξιούχους που έχουν δηλωθεί στην σχετική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, περίπου οι μισοί απασχολούνται ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, αλιείς κλπ.

Πάνω από 60.000 είναι μισθωτοί και άλλοι 55.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι. Περίπου 1.000 είναι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι, ενώ 5.000 ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και αμείβονται με εργόσημο, παραστατικό δαπάνης κ.ά.

Οι λόγοι της «εξόδου» από την εργασία οφείλονται με βεβαιότητα σε τρεις παραμέτρους:

στην ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, λόγω της σύνδεσης των ορίων αυτών με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων μετά τα 65 έτη

στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για απασχόληση συνταξιούχων που θεσπίστηκαν την τελευταία διετία και επιτρέπουν την εργασία χωρίς περικοπή της σύνταξης αλλά μόνο με την καταβολή ενός μικρού πόρου

στην πιθανότητα αλλαγής των όρων εξαγοράς και υπολογισμού των πλασματικών ετών, καθώς είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση που αφορά στην μειωμένη στάθμιση των πλασματικών ετών στο τελικό ποσό της σύνταξης.

Οι περισσότερες αιτήσεις του έτους καταγράφονται τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο -παραδοσιακά- υποβάλλουν αιτήσεις κυρίως οι εκπαιδευτικοί. Ακολουθούν ο Ιούλιος και ο Ιανουάριος, μήνες που προτιμούν κυρίως οι μισθωτοί, καθώς δικαιούνται και μέρος του δώρου Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς.