Gazzetta Awards 2025: Ο θεσμός των κορυφαίων επιστρέφει για 11η συνεχή χρονιά

To Gazzetta γιορτάζει, αναδεικνύοντας και βραβεύοντας τους κορυφαίους αθλητές του 2025. Οι κορυφαίοι θα βραβευτούν σε μια λαμπρή τελετή, γεμάτη ξεχωριστές προσωπικότητες. Δείτε την εκδήλωση ζωντανά τη Δευτέρα 09/02 από τις 19:00.

O θεσμός των Gazzetta Awards επιστρέφει! Για 11η συνεχή χρονιά, το Gazzetta γιορτάζει τα αθλητικά επιτεύγματα του 2025 και προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να αναδείξει τους κορυφαίους της χρονιάς στη μεγαλύτερη ετήσια αθλητική ψηφοφορία της Ελλάδας.

Οι καλύτεροι θα βραβευτούν σε μια λαμπρή τελετή, γεμάτη ξεχωριστές προσωπικότητες και αξέχαστες στιγμές.

Η λαμπερή τελετή θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών απόψε (9/2, 19:00 ξεκινάει το preshow στην Cosmote TV) παρουσία ξεχωριστών προσωπικοτήτων από τον αθλητικό κι όχι μόνο χώρο και προμηνύεται ήδη αξέχαστη, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων οι νικητές θα ανακοινωθούν τη στιγμή της βράβευσης, επιφυλάσσοντας πολλές ακόμα εκπλήξεις!

Τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεδιπλωθεί το χαλί των αστέρων και να απονεμηθούν τα βραβεία στους κορυφαίους, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τις δικές σας ψήφους!