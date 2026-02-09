ΧΑ: Κατοχύρωση κερδών στις τράπεζες, επιλεκτικές κινήσεις σε large και mid caps

Έντονα πτωτικά κινήθηκε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τις τράπεζες στο επίκεντρο των πιέσεων και με τους αγοραστές να δραστηριοποιούνται άκρως επιλεκτικά σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Αν και ξεκίνησε ευθυγραμμισμένη με τις ανοδικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων -και ενώ οι συναλλαγές συνεχίστηκαν με εναλλαγές προσήμου στο Παρίσι και ήπιες απώλειες στο Λονδίνο- η ελληνική αγορά δεν κατάφερε να ανακτήσει θετικό πρόσημο, το οποίο απώλεσε μετά τα πρώτα 45 λεπτά της συνεδρίασης.

Ενδεικτικό των πιέσεων, το γεγονός ότι ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε χαμηλό ημέρας στο -3,60% λίγο πριν τις 16:30 στις 2.712 μονάδες, χαμηλότερα δηλαδή από το χαμηλό ημέρας της Παρασκευής. Κατάφερε ωστόσο μέχρι το κλείσιμο να περιορίσει ελαφρά τις απώλειες, ολοκληρώνοντας στις 2.752,86 μονάδες με πτώση 2,15%. Να σημειωθεί ότι το σημερινό ήταν μόλις το έβδομο πτωτικό κλείσιμο για τον ΔΤΡ από την αρχή του έτους, περίοδος κατά την οποία καταγράφει συνολικά κέρδη 20%.

Από τη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη τη Δευτέρα ξεχώρισε η άνοδος 0,83% της Optima στα 9,74 ευρώ, ενώ στον αντίποδα βρέθηκε η Alpha Bank με πτώση 5,51% στα 4,18 ευρώ. Πτωτικά σε ποσοστό 4,61% κινήθηκε η Credia, η ΕΤΕ ακολούθησε στο -2,26% και τα 14,90 ευρώ, ενώ για την Τρ. Κύπρου οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 1,63% στα 9,64 ευρώ. Για τους τίτλους των Τρ. Πειραιώς και Eurobank η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με απώλειες 1,47% και 0,93% αντίστοιχα.

Πιέσεις δέχθηκε και το μεγαλύτερο μέρος του FTSE Large Cap, με 8 τίτλους να ολοκληρώνουν σε θετικό έδαφος και 17 στο «κόκκινο», με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να πιεστεί μέχρι τις 2.311,57 μονάδες (-2,15%). Εν τέλει οι απώλειες περιορίστηκαν ελαφρά στο -1,43% και τις 2.328,46 μονάδες.

Η αγορά αναμένει αύριο με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις της MSCI για τον ενδεχόμενο ένταξης νέων μετοχών στον MSCI Greece. Όπως σχολιάζει η Eurobank Securities, προβάδισμα για ένταξη στον δείκτη έχουν οι Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τράπεζα Κύπρου και Motor Oil, αν και σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή η MSCI ενδέχεται να επιλέξει να αναβάλει οποιαδήποτε ουσιαστική αναδιάρθρωση δεικτών έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τη συνολική αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η έναρξη ανακοίνωσης αποτελεσμάτων από τις ελληνικές εισηγμένες, με την Coca-Cola HBC να ανοίγει αύριο την αυλαία και τις ΕΧΑΕ και Τρ. Κύπρου να έπονται την ερχόμενη εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,1, με 38 τίτλους ενισχυμένους, 81 σε αρνητικό έδαφος και 31 αμετάβλητους.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 404 εκατ. ευρώ, με το 68% να διακινείται σε 6 μόλις τίτλους. Κινητικότητα και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε σε 67,98 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων και τα πακέτα για το 32,55 της Real Consulting.

Πιέσεις στον FTSE Large Cap

Αναλυτικά από την σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ο τίτλος της Σαράντης βρέθηκε στην κορυφή των κερδών με άνοδο 1,70% στα 14,34 ευρώ, ενισχυμένος 1,46% στα 55,50 ευρώ ολοκλήρωσε ο τίτλος της Τιτάν, ενώ ακολούθησε η Viohalco ενισχυμένη 0,94% στα 12,82 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Aktor (+0,71%), ΕΥΔΑΠ (+0,27%), ΟΤΕ (+0,24%) και Motor Oil (+0,17%).

Σε αρνητικό έδαφος, οι Metlen και ΟΠΑΠ έκλεισαν με απώλειες 3,90% και 2,85% αντίστοιχα, η ΔΕΗ υποχώρησε 1,51% στα 19,55 ευρώ, ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι ElvalHalcor (-1,42%) και Lamda Development (-1,07%). Με μικρότερες ποσοστιαίες απώλειες ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Jumbo (-0,92%), Coca-Cola HBC (-0,89%), Aegean (-0,80%), Cenergy (-0,52%), Helleniq Energy (-0,48%), ενώ οριακά υποχώρησαν οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΑΑ σε ποσοστό 0,11% και 0,09% αντίστοιχα.