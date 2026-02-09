Στα 100 ευρώ αυξάνεται το πρόστιμο όσων δεν κόβουν εισιτήριο στις Αστικές Συγκοινωνίες, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση προ ολίγων ημερών. Οι φθορές σε ΜΜΜ, το πρόστιμο έως 40.000 ευρώ, η κοινωφελής εργασία και οι επιθέσεις κατά ελεγκτών.

Στα 100 ευρώ αυξάνεται το πρόστιμο όσων δεν κόβουν εισιτήριο στις Αστικές Συγκοινωνίες, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση προ ολίγων ημερών, μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εισιτηριοδιαφυγή για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρόστιμο ορίζεται πλέον σε 100 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και σε 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% στην περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

Στόχος της ρύθμισης είναι να μειωθούν τα ποσοστά της εισιτηριοδιαφυγής, το ύψος της οποίας παραμένει ασαφές ειδικά σε ό,τι αφορά τα οδικά μέσα που δεν λειτουργούν με θύρες κλειστού συστήματος. Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρεται ότι με τα νέα μέτρα ενισχύεται ουσιαστικά το πλαίσιο αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες, με αυστηροποίηση των προστίμων. Επίσης, προβλέπεται η σύνδεση του προστίμου με την κάρτα απεριορίστων διαδρομών ως ένας τρόπος μείωσης της ποινής, ενώ αναφέρεται ότι στο πεδίο των ελέγχων θα μπορούν να εμπλακούν και «εξουσιοδοτημένοι τρίτοι».

Επίσης, στο νομοσχέδιο βρίσκεται ρύθμιση που προβλέπει ότι όσοι συλλαμβάνονται για φθορές σε συρμούς και υποδομές δεν θα αντιμετωπίζουν μόνο πρόστιμα, αλλά θα καλούνται να επιστρέψουν στον χώρο που κατέστρεψαν για να συμβάλουν οι ίδιοι στον καθαρισμό και τη συντήρησή του, ήτοι, τίθεται θέμα κοινωφελούς εργασίας.

Το πρόστιμο για την εισιτηριοδιαφυγή και οι έλεγχοι

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 37, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «ίσο με το 60πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ για υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και πενήντα (50) ευρώ για υπόχρεους μειωμένου εισιτηρίου», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής: «α. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκατό (100) ευρώ για υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και πενήντα (50) ευρώ για υπόχρεους μειωμένου εισιτηρίου. Το ποσό του πρώτου εδαφίου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση αγοράς κάρτας απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών».

Όπως επίσης, σημειώνεται, «ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο Ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη.

Αν διαπιστωθεί ότι το επιβληθέν πρόστιμο δεν κατεβλήθη από τον παραβάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του παρόντος, τότε το πρόστιμο επιβάλλεται και οφείλεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022 Α΄190), ως δημόσιο έσοδο, από το οποίο αποδίδεται στο συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό του αρχικά επιβληθέντος προστίμου. Ειδικά για τους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης το αρχικά επιβληθέν πρόστιμο επιβάλλεται και οφείλεται στο τριπλάσιο, αποδίδεται στον συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό του αρχικά επιβληθέντος προστίμου και το υπόλοιπο αποτελεί δημόσιο έσοδο».

Αρμόδιοι για τους ελέγχους ορίζονται οι εντεταλμένοι ελεγκτές κομίστρου των συγκοινωνιακών φορέων ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τρίτων φορέων (ιδιώτες), στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας υπεύθυνος φορέας παραμένει ο ΟΑΣΑ, ενώ για τη Θεσσαλονίκη ο ΟΣΕΘ. Τα πρόστιμα που δεν θα εξοφλούνται εγκαίρως θα βεβαιώνονται πλέον στη Φορολογική Διοίκηση και θα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας, σύμφωνα με το Υπουργείο, την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και τη συμμόρφωση των επιβατών.

Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη του ειδικώς εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτόν Ελεγκτή Κομίστρου, ως ανωτέρω ορίζεται, την οποία συντάσσει κατά τη διαπίστωση της παράβασης. Ειδικά για τους μετακινούμενους με το ΜΕΤΡΟ και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο το πρόστιμο επιβάλλεται και σε όσους δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό του νόμιμου κομίστρου στις αποβάθρες μετά τα επικυρωτικά (ακυρωτικά) μηχανήματα. 3.

Η πράξη βεβαίωσης παράβασης παραδίδεται στον παραβάτη από τον Ελεγκτή Κομίστρου που διαπίστωσε την παράβαση. Στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης διατυπώνεται πρόσκληση στον παραβάτη για άμεση πληρωμή του προστίμου στον συντάκτη της πράξης Ελεγκτή Κομίστρου ή για πληρωμή μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης στο ταμείο του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή με άλλον τρόπο που θα καθορίσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας.

Οι φθορές σε ΜΜΜ, το πρόστιμο έως 40.000 ευρώ, οι επιθέσεις κατά ελεγκτών - Η πρόβλεψη για παροχή κοινωφελούς εργασίας

Για την τέλεση εγκλημάτων σε βάρος εντεταλμένου Ελεγκτή Κομίστρου στα μέσα σταθερής τροχιάς και αστικών οδικών συγκοινωνιών, «για τα τελούμενα εγκλήματα των άρθρων 308 έως 311, περί απλής, επικίνδυνης, βαριάς και θανατηφόρας σωματικής βλάβης, 333, περί απειλής και 361, περί εξύβρισης του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95) σε βάρος εντεταλμένου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Κομίστρου στα μέσα συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο και Τραμ) και αστικών οδικών συγκοινωνιών, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο τελευταίος θεωρείται υπάλληλος κατά την έννοια της περ. α) του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, εφαρμοζομένου του άρθρου 315Α του Ποινικού Κώδικα, περί εγκλημάτων κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου, και οι πράξεις αυτές διώκονται αυτεπαγγέλτως».

Όσον αφορά στη φθορά σε πράγμα που εξυπηρετεί τη λειτουργία φορέων δημόσιων μεταφορών, «αν η φθορά του άρθρου 378 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) αφορά πράγμα που εξυπηρετεί τη λειτουργία φορέων, οι οποίοι διενεργούν δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές ή διαχειριστών υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών, επιβάλλονται: α) χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, ή β) παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 81, περί επιμέτρησης της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας και 104Α, περί μετατροπής της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία, του Ποινικού Κώδικα, η οποία παρέχεται στον παθόντα φορέα».

Η εκμετάλλευση Γραμμών 2 και 3 του Μετρό

Όπως, επίσης, αναφέρεται, «η διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό, των σταθμών καθώς και των αναγκαίων εγκαταστάσεων, των οχημάτων, των υλικών και μέσων, παραχωρείται από την 1η.3.2026, από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Μετρό Α.Ε. χωρίς αντάλλαγμα, προς τη Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑΣΥ), για κάθε είδους εκμετάλλευση».

Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ μεριμνούν ιδίως για την: α. εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από τον ΟΑΣΑ, β. κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων και υποβολή τους για έγκριση στον ΟΑΣΑ, γ. μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που παρέχει καθεμία από αυτές και η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προς τον ΟΑΣΑ για τη βελτίωση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής, δ. προμήθεια, αναβάθμιση, συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού τους σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και, ε. αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους. στ. Αναφορικά με τα έργα που εκτελεί η Αττικό Μετρό Α.Ε. για λογαριασμό του ΟΑΣΑ, η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα συμπράττει σε όλα τα στάδια παραλαβής με συμμετοχή εκπροσώπων της στις αντίστοιχες επιτροπές.

