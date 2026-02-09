American Airlines: Ο CEO συμφώνησε να συναντηθεί με το συνδικάτο των πιλότων

Το συνδικάτο, το οποία εκπροσωπεί πάνω από 16.000 πιλότους, ζήτησε από τη διοίκηση να παρουσιάσει τις ανησυχίες του σχετικά με τα οικονομικά της αεροπορικής.

Το πράσινο φως για συνάντηση, το συντομότερο δυνατό, με το συνδικάτο των πιλότων έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της American Airlines, Ρομπέρ Άισομ, έπειτα από τις ανησυχίες που εξέφρασαν σχετικά με τα οικονομικά της εταιρείας αλλά και τη διαχείριση της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Allied Pilots Association, Νικ Σίλβα, ο Άισομ υποστηρίζει πως τόσο εκείνος όσο και το διοικητικό συμβούλιο της αεροπορικής εξέτασαν το αίτημα για συνάντηση. «Το ΔΣ και εγώ συμφωνούμε μαζί σας στο να κάνουμε την American [Airlines] την ισχυρότερη αεροπορική εταιρεία από κάθε άποψη», αναφέρει στην επιστολή του, στην οποία είχε πρόσβαση το Reuters.

Την Παρασκευή, η Ένωση, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 16.000 πιλότους της αεροπορικής, ζήτησε από τη διοίκηση να παρουσιάσει τα αιτήματά της. «Αυτή η αξιολόγηση δεν είναι αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης επαφής με τη διοίκηση, μιας μοναδικής λειτουργικής διαταραχής ή μιας μόνο έκθεσης αποτελεσμάτων, είναι αποτέλεσμα επίμονων λειτουργικών, πολιτισμικών και στρατηγικών ελλείψεων», ανέφεραν τα μέλη της Allied Pilots Association.

Παράλληλα, η American Airlines πασχίζει να πείσει τους επενδυτές ότι μπορεί να μειώσει το χάσμα στα κέρδη με τους ανταγωνιστές και να επιτύχει μια βιώσιμη ανάκαμψη, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν ασκήσει έντονη κριτική για τη διαχείριση της μεγάλης κακοκαιρίας που σάρωσε τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο.