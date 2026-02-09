Βουλή: Ψηφίσθηκε επί της Αρχής η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, μάλιστα ζήτησαν από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμάεως την απόσυρση του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης ζήτησε όπως είπε « την άμεση διακοπή της επεξεργασίας του νομοσχεδίου από την Επιτροπή και την απόσυρση αυτής της λεγόμενης Κοινωνικής Συμφωνίας, που έτσι και αλλιώς αποτελεί τη μονιμοποίηση των αντεργατικών μέτρων που προώθησαν όλες οι Κυβερνήσεις σε στήριξη του Κεφαλαίου», προσθέτοντας ότι « μετά τις τελευταίες εξελίξεις οτιδήποτε άλλο πλην της απόσυρσης του νομοσχεδίου δημιουργεί ερωτηματικά», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «η Κυβέρνηση προετοίμασε το νομοσχέδιο αυτό, εν κρυπτώ από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους και υπέγραψε την Συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τη ΓΣΕΕ». Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου ζήτησε και αυτή από την πλευρά της «την απόσυρση του νομοσχεδίου, αλλιώς θα την καταψηφίσουμε».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ολοκληρώνοντας και την επί των άρθρων συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή τόνισε, για μια ακόμη φορά, ότι «αυτό δεν είναι ένα άλλο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης της ΝΔ. Έχει μια ιδιαιτερότητα, που δεν έχει υπάρξει ξανά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα νομοσχέδιο της Κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων» και πρόσθεσε πως «δεν αναφέρομαι μόνο στην Συμφωνία αυτή καθ' εαυτή -την μια σελίδα που υπεγράφη στα τέλη Νοεμβρίου- αλλά αναφέρομαι επιπλέον και στο κείμενο του νομοσχεδίου. Καθώς, κάθε άρθρο του νομοσχεδίου, κάθε λέξη, κάθε κόμμα είναι προϊόν διαβούλευσης και Συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους»

Η κυρία Κεραμέως, διευκρίνισε πως «ακόμα και όταν θελήσαμε μετά την δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές, όλες αυτές συζητήθηκαν με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Αυτό σημαίνει ότι το νομοσχέδιο που έχετε ενώπιον σας, είτε αφορά τη σύναψη ΣΣΕ, το πως επεκτείνεται μια ΣΣΕ, την Μετενέργεια, την διαιτησία, όλα αυτά είναι προϊόν Συμφωνίας με όλους τους κοινωνικούς εταίρους».

Η υπουργός από την ακρόαση των φορέων, εστίασε στις αναφορές που έκανε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ κ. Καββαθάς, ο οποίος, όπως ο ίδιος θέλησε να διευκρινίσει στα μέλη της Επιτροπής μας, πως «εάν και είμαι ΠΑΣΟΚ, αυτή η Κοινωνική Συμφωνία είναι αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου που με την εμπειρία τουλάχιστον 25 ετών στο συνδικαλιστικό κίνημα σε τριτοβάθμιο επίπεδο, την οποία έζησα από μηδενική βάση. Όχι με ένα κείμενο που μας ήρθε και καλά να το αξιολογήσουμε για να εκφράσουμε αντιρρήσεις, αλλά είναι ένα κείμενο που φτιάχτηκε από το μηδέν και συμφωνήσαμε αμβλύνοντας αντιθέσεις, λειαίνοντας γωνίες μεταξύ μας οι κοινωνικοί εταίροι και με το Υπουργείο. Είναι μια καλή πρακτική και επιτέλους αυτή η Κοινωνική Συμφωνία μπορεί να είναι το υπόδειγμα καλής νομοθέτησης […] για να έχουμε καλές Κλαδικές Συμβάσεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε μισθολογικούς όρους και σε θεσμικούς […] Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά για να μην ισχύει αυτό που καταγράφει η έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕ, ότι δηλαδή ο μισθός φτάνει μόνο για τις 18 πρώτες ημέρες του μήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όχι να κατηγορούμε αυτούς που κάθισαν σε ένα τραπέζι επί επτά μήνες και έκαναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, ο οποίος εδώ και 30 χρόνια δεν υπήρξε ποτέ σε αυτή την έκφανση του» και αυτά, υπογράμμισε η κυρία Κεραμέως, σας τα είπε ο κ. Καββαθάς, όχι η Κυβέρνηση.

Η υπουργός απέρριψε ότι η Κυβέρνηση υποχρεώθηκε εξ αιτίας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας να υπογράψει αυτή τη Συμφωνία λέγοντας ότι η Οδηγία λέει επί λέξη ότι «το Κράτος - μέλος εκπονεί αυτό το σχέδιο δράσης ( εν. για την σύναψη Συμφωνίας για την κατάρτιση ΣΣΕ) κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους» και εξήγησε ότι συνεπώς «η Οδηγία "δείχνει" την ύπαρξη διαβούλευσης, το ότι εμείς φτάσαμε σε Συμφωνία με διαβούλευση είναι το επίτευγμα γι' αυτό και την χαιρέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επιτυχία της χώρας που σύναψε αυτή την Συμφωνία».

Η κυρία Κεραμέως, παράλληλα, αναφέρθηκε και σε επιμέρους δείκτες που αφορούν τομείς της εργασίας όπως και σε αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης και κατέληξε λέγοντας «θεωρούμε τις ΣΣΕ καλό πράγμα για την χώρα; Το θεωρούμε. Όταν, λοιπόν έρχεται μια Συμφωνία μεταξύ της Πολιτείας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, που έχει την πλήρη μετενέργεια για όλους τους εργαζομένους, το να επεκτείνεται πιο εύκολα μια ΣΣΕ, να έχουμε πιο εύκολη εγγραφή στα Μητρώα για να μπορούν να επιτευχθούν ΣΣΕ, το τελικό ερώτημα είναι ένα: Θέλουμε ή δεν θέλουμε περισσότερες ΣΣΕ;. Θέλουμε περισσότερους εργαζόμενους να καλύπτονται από ΣΣΕ;. Όσοι θέλουν ψηφίζουν "ναι", όσοι δεν θέλουν ψηφίζουν "όχι"»

Την Τετάρτη το πρωί θα διεξαχθεί η β' ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και την Πέμπτη θα εισαχθεί για συζήτηση στην Ολομέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ