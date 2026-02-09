Επιχειρήσεις | Διεθνή

Η Eli Lilly προχωρά στην εξαγορά της Orna Therapeutics έναντι 2,4 δισ. δολαρίων

Γραφεία Eli Lilly
Στην εξαγορά της εταιρείας ανάπτυξης θεραπειών Orna Therapeutics έναντι 2,4 δισ. δολαρίων σε μετρητά προχωρά η Eli Lilly, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά συμφωνιών που έχει υπογράψει η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία τους τελευταίους μήνες με στόχο τη διαφοροποίηση των θεραπειών που προσφέρει πέρα από την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας αναπτύσσει μια νέα κατηγορία θεραπειών που χρησιμοποιούν μια μορφή RNA που ονομάζεται κυκλικό RNA, μαζί με καινοτόμα λιπιδικά νανοσωματίδια, ώστε το σώμα του ασθενούς να μπορεί να παράγει κυτταρικές θεραπείες που μπορούν να αντιμετωπίσουν την υποκείμενη νόσο.

Το κύριο υποψήφιο φάρμακο της Orna, το ORN-252, ανήκει στην κατηγορία που είναι γνωστή ως χιμαιρικός υποδοχέας αντιγόνου Τ-κυττάρων, ή CAR-T, και στοχεύει κύτταρα με έναν υποδοχέα που ονομάζεται CD19, έναν δείκτη που βρίσκεται σε ορισμένα Β-κύτταρα.

