Κώτσηρας: 3.250 δημοπρασίες για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας ως τον Μάρτιο

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες για την προστασία των ελεύθερων παραλιών, επισήμανε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες για την προστασία των ελεύθερων παραλιών, επισήμανε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, αναφερόμενος στον νόμο 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε ακόμα - Χρήση αιγιαλού και παραλίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές πλειοδοτικές δημοπρασίες

Κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Νάγιας Γρηγοράκου, με θέμα την τήρηση των νόμιμων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προϋποθέσεων πριν από την παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού στις παραλίες Αγίας Θέκλας και Αμπεκάκια του δήμου Μονεμβασίας, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. «Από φέτος οι δημοπρασίες - όλες οι δημοπρασίες - θα υλοποιούνται αποκλειστικά από τις κτηματικές υπηρεσίες, ενώ προβλέπεται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 3.250 δημοπρασίες μέχρι την προθεσμία της 31ης Μαρτίου του 2026», είπε ο κ. Κώτσηρας και ενημέρωσε ότι την περασμένη Τρίτη 3 Φεβρουαρίου άρχισε η ανάρτηση των διακηρύξεων από τις κτηματικές υπηρεσίες στον οικείο ιστότοπο.

«Στον συγκεκριμένο ιστότοπο, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι κατ' αρχάς να βρουν ακόμη και διαδραστικό χάρτη με τις διαθέσιμες παραλίες, όλες τις πληροφορίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Απλουστεύεται έτσι η διαδικασία, γίνεται πιο διαφανής, πιο ψηφιακή. Η εκδήλωση πλέον, για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο είναι πολύ πιο διαυγής, και το πλαίσιο καθίσταται πιο καθαρό για να γίνει αυτή η άσκηση δραστηριότητας», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπενθύμισε και την δυνατότητα αξιοποίησης της εφαρμογής «mycoast», ώστε οι πολίτες «να μπορούν να καταγγέλλουν αυθαίρετες καταπατήσεις και παραβιάσεις των ακτών από επιχειρήσεις που τυχόν παρανομούν».

«Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την πρόσβαση των πολιτών στους δημόσιους χώρους έγιναν όλες αυτές οι προσπάθειες, που έχουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα», είπε ο κ. Κώτσηρας και πρόσθεσε ότι πλέον υπάρχουν τα εργαλεία από την ελληνική Πολιτεία, προκειμένου οποιαδήποτε κατάχρηση υπάρχει, να διαπιστώνεται, να καταγγέλλεται και να επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ