Βουλή: Αίτημα ΠΑΣΟΚ για άμεση κατάθεση εγγράφων στην Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ

Την άμεση κατάθεση σειράς εγγράφων που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μέλη της Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση, ενόψει της έναρξης της διαδικασίας κλήσης μαρτύρων.

Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, «είναι αναγκαία η άμεση κατάθεση των εγγράφων στην Εξεταστική προκειμένου να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης εξέταση των πρώτων μαρτύρων την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη 24 και 25 Σεπτεμβρίου, που θα είναι οι πρόσφατα διατελέσαντες πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ» ενώ επιφυλάσσονται για την αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων.

Μεταξύ άλλων, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ζητούν να κατατεθούν:

- Η απόφαση επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και όλες οι ενέργειες και τα έγγραφα που αφορούν στο Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Οι καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα.

- Τα έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από αρχές (εισαγγελικές Αρχές και Οικονομική Αστυνομία) για διερεύνηση υποθέσεων παρατυπιών ή απατών, βάσει ερευνών που διεξάγονται από το 2019 μέχρι σήμερα.

- Η λίστα των 6.000, περίπου, δεσμευμένων ΑΦΜ και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί.

Την επιστολή υπογράφουν οι Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς.

