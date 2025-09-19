Γάζα: Αντιδράσεις στον ΟΗΕ μετά το νέο βέτο ΗΠΑ - Το Ισραήλ συνεχίζει τους εντατικούς βομβαρδισμούς

Οργισμένες κι αγανακτισμένες αντιδράσεις άλλων κρατών μελών, που δεν ήθελαν να εγκαταλειφθεί το σχέδιο απόφασης αυτό, παρά τα επανειλημμένα βέτο της Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ για άλλη μια φορά χθες Πέμπτη δεν επέτρεψε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κειμένου το οποίο αξίωνε κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας οργισμένες κι αγανακτισμένες αντιδράσεις άλλων κρατών μελών, που δεν ήθελαν να εγκαταλειφθεί το σχέδιο απόφασης αυτό, παρά τα επανειλημμένα βέτο της Ουάσιγκτον.

Είναι «ζοφερή στιγμή» για το ΣΑ, έκρινε ο πρεσβευτής του Πακιστάν Ασίμ Ιφτιχάρ Άχμαντ. «Ο κόσμος βλέπει. Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά, η αγωνία των μανάδων να συνταράσσει τη συνείδησή μας», συμπλήρωσε υποσχόμενος πως θα «συνεχίσουμε να δρούμε, να μιλάμε».

«Σας ζητούμε συγγνώμη που αυτό το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να σώσει τα παιδιά σας», πέταξε ο πρεσβευτής της Αλγερίας Αμάρ Μπενζαμά, απευθυνόμενος στον πληθυσμό της Γάζας. «Σας ζητούμε συγγνώμη που ο κόσμος μιλά για δικαιώματα, αλλά αρνείται τα δικά σας, των Παλαιστινίων».

Τα περισσότερα μέλη του ΣΑ δεν κρύβουν πλέον την απόγνωσή τους, την εκφράζουν ολοένα πιο συχνά, μπροστά στην αδυναμία να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να τερματιστεί το μαρτύριο των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα δέκα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας άρχισαν συνομιλίες για το απορριφθέν σχέδιο στα τέλη Αυγούστου, αντιδρώντας στην επίσημη κήρυξη από τον ΟΗΕ κατάστασης λιμού στον παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ επί σχεδόν δυο χρόνια.

Η πρώτη εκδοχή του κειμένου απαιτούσε κυρίως την άμεση άρση όλων των εμποδίων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Όμως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσον θα βοηθούσε απόφαση επικεντρωμένη αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά ζητήματα του οργάνου το οποίο είναι προορισμένο να υπερασπίζει την ειρήνη και την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο - και σε κάθε περίπτωση θα εμποδιζόταν από τις ΗΠΑ.

Το σχέδιο το οποίο απορρίφθηκε χθες (14 ψήφοι υπέρ, μια κατά) αξίωνε να τερματιστούν οι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς επίσης και «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», όπως και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

«Ανθρώπινη αποτυχία»

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη απορρίψει επανειλημμένα παρόμοια σχέδια απόφασης, πιο πρόσφατα τον Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ άσκησαν για πολλοστή φορά το βέτο που διαθέτουν για να προστατεύσουν τον πιο στενό σύμμαχό τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Ισραήλ.

Το σχέδιο απόφασης «δεν αναγνωρίζει την πραγματικότητα επί του πεδίου, το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική αύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας», επιχειρηματολόγησε αμερικανίδα διπλωμάτισσα, η Μόργκαν Όρταγκους. Εξάλλου δεν συμπεριλάμβανε «καταδίκη της Χαμάς», εξεμάνη από την πλευρά του ο πρεσβευτής του Ισραήλ, ο Ντάνι Ντάνον. «Αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι συνθηκολόγηση», συμπλήρωσε.

Για ποιο λόγο τα υπόλοιπα κράτη μέλη αποδύθηκαν στο νέο εγχείρημα, παρότι φαινόταν καταδικασμένο στο ίδιο αποτέλεσμα;

Για να σταλεί «μήνυμα ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν γυρίζει την πλάτη στους άμαχους που πεθαίνουν από πείνα, ούτε στους ομήρους, κι απαιτεί κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρεσβεύτρια της Δανίας Κριστίνα Μάρκους Λάσεν πριν από την ψηφοφορία.

«Μια γενιά ολόκληρη διατρέχει κίνδυνο να χαθεί, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και της πείνας και της απελπισίας (...) Είναι η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση, η ανθρωπιστική και ανθρώπινη αποτυχία, αυτή που μας ανάγκασε να δράσουμε», εξήγησε.

Το Ισραήλ συνεχίζει τους εντατικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες Πέμπτη τους εντατικούς βομβαρδισμούς τους στην πόλη της Γάζας, όπου έχουν εξαπολύσει μείζονα χερσαία επιχείρηση, προκαλώντας εκτοπισμούς πολιτών προς το νότιο τμήμα του μικρού θυλάκου, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις ισραηλινοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με την υπηρεσία τους.

Παραθαλάσσιος δρόμος κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας είναι γεμάτος κόσμο που φεύγει προς νότο, με οχήματα ή κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με υπάρχοντά τους στοιβαγμένα βιαστικά, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά της, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη χερσαίων και αεροπορικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του μικρού θυλάκου, για να αφανιστεί εκεί η Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα η έφοδος του οποίου στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ισοπεδωτικές επιχειρήσεις εναντίον της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους κι ανθρωπιστική καταστροφή. Από την αρχή του πολέμου, πριν από σχεδόν δυο χρόνια, οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοί της αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν στη συντριπτική πλειονότητά τους, πολλοί αναρίθμητες φορές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ