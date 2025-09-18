Την πρώτη του επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί ο Σύρος ΥΠΕΞ

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Σύρου υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. «Ο υπουργός μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει την άρση των κυρώσεων που εξακολουθούν να ισχύουν κατά της Συρίας», ανέφερε η πηγή.

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον από τότε που οι ισλαμιστές νέοι ηγέτες της χώρας ανέλαβαν την εξουσία τον περασμένο χρόνο, είπαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν για την επίσκεψη.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Σύρου υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, στη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με Αμερικανούς βουλευτές για να συζητήσει για την άρση των υπόλοιπων αμερικανικών κυρώσεων στη χώρα του, όπως δήλωσε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, σύμφωνα με το Axios.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται αφότου ορισμένοι ανώτεροι Αμερικανοί διπλωμάτες στη Συρία απομακρύνθηκαν αιφνιδιαστικά από τη θέση τους στο πλαίσιο αλλαγών που δρομολογήθηκαν καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενσωματώσει τους Κούρδους της Συρίας συμμάχους της στην κεντρική διοίκηση στη Δαμασκό.

Οι διπλωμάτες της Περιφερειακής Πλατφόρμας για τη Συρία (SRP) – η de facto αποστολή των ΗΠΑ στη χώρα με έδρα την Κωνσταντινούπολη – υπάγονταν όλοι στον Τομ Μπάρακ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία και μακροχρόνιο σύμβουλο και φίλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ΗΠΑ εξάλλου διαμεσολαβούν μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ Χουσέιν αλ Σαράα, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας με το Ισραήλ μπορεί να αποφέρουν αποτελέσματα "μέσα στις επόμενες ημέρες".

Από την πλευρά της, πηγή του υπουργείου Εξωτερικών στη Δαμασκό δήλωσε σήμερα στο AFP ότι η Συρία και το Ισραήλ, που παραμένουν τυπικά σε κατάσταση πολέμου, θα συνάψουν «αρκετές» συμφωνίες ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους.

«Υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Θα υπάρξουν αρκετές συμφωνίες πριν από το τέλος του έτους, πρώτα και κύρια στρατιωτικές συμφωνίες και συμφωνίες ασφαλείας», δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Από τότε που ένας ισλαμιστικός συνασπισμός κατέλαβε την εξουσία στη Συρία τον Δεκέμβριο, οι δύο χώρες έχουν ξεκινήσει διάλογο και ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν στόχο την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας.

Η πηγή ανέφερε ότι οι δύο χώρες ήθελαν πρώτα να καταλήξουν σε «μια συμφωνία που θα έθετε τέλος στις στρατιωτικές ενέργειες στη Συρία».

Από την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στη Συρία. Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης εισέλθει στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας στα Υψίπεδα του Γκολάν, στα όρια του κατεχόμενου από το Ισραήλ τμήματος του συριακού οροπεδίου, και οι δυνάμεις του πραγματοποιούν τακτικά εισβολές στη νότια Συρία όπου τα στρατεύματά του κατέχουν θέσεις.

Το Ισραήλ απαιτεί τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη γειτονική νότια Συρία και ένας στρατιωτικός αξιωματούχος στη Δαμασκό δήλωσε στο AFP την Τρίτη ότι ο συριακός στρατός απέσυρε όλα τα βαρέα όπλα του από το νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ