«Νομίζω ότι αυτό είναι που δικαιώνει το έργο κάθε κυβέρνησης και που στο τέλος θα της επιτρέψει να πει αυτό που επαναλαμβάνει συχνά και ο πρωθυπουργός: Το είπαμε και το κάναμε», πρόσθεσε.

«Η βασική δουλειά μας δεν είναι να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις αλλά να προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις», δήλωσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η κυβέρνηση στο δεύτερο εξάμηνο έχει προγραμματίσει 25 μεταρρυθμίσεις, τα υπουργεία έχουν δεσμευτεί για αυτές, και θα τρέξουν με ρυθμό τέσσερις το μήνα ή μία την εβδομάδα. Στο τέλος, αυτό θα μας επιτρέψει να πούμε πως ό,τι είπαμε το κάναμε», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως βρισκόμαστε στο μέσο της τετραετίας και είναι λογικό οι κυβερνήσεις στο σημείο αυτό να υποχωρούν δημοσκοπικά. «Αυτό συνέβη και την προηγούμενη τετραετία, παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται με σημαντική διαφορά των άλλων κομμάτων που δεν μπορούν να βρουν πολιτικά και δημοσκοπικά την περπατησιά τους», ανέφερε. «Το δεύτερο και σημαντικότερο συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας».

Σχετικά με αναφορές του πρώην υπουργού κ. Τάσου Γιαννίτση για την ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων για την ελληνική οικονομία τόνισε πως: «Στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσε προχθές το Υπερταμείο άκουσα για μία ακόμη φορά εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών οίκων να δίνουν συγχαρητήρια, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην Ελλάδα, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Για την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη μείωση της ανεργίας, τη βελτίωση του συνολικού κλίματος. Δεν έχουν συνωμοτήσει όλοι αυτοί υπέρ της κυβέρνησης προκειμένου να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν. Υπάρχει πεδίο κριτικής για την κυβέρνηση και στην οικονομία και αλλού. Ας στεκόμαστε λοιπόν σε αυτά στα οποία μπορούμε πράγματι να κάνουμε κριτική. Και όχι να ανοίγουμε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν θα έπρεπε να ανοίξει, όχι μόνο δεοντολογικά, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη χώρα, αλλά και γιατί δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να είναι ανακριβές».

«Πρέπει να μιλήσω ξεκάθαρα», πρόσθεσε. «Αυτό που έχει υποστηριχθεί είναι άστοχο και εθνικά επικίνδυνο. Εναπόκειται στην ΕΛΣΤΑΤ, που λειτουργεί με αυτονομία, να απαντήσει. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πρέπει να αφεθεί η ιδέα ότι τα στατιστικά δεν είναι σωστά γιατί κάτι τέτοιο θα έχει επίδραση στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι καθόλου αστείο. Υπάρχει δημόσια τοποθέτηση χθες του Διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα που είναι επίσης καθηγητής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε η ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί με πολύ αυστηρούς κανόνες από την περασμένη δεκαετία και σε απόλυτη συνεργασία με την Eurostat. Επομένως, ας έχουμε κάποια όρια. Άλλο η αντιπολίτευση και άλλο αυτό».

Μεταναστευτικό

Για τα τρέχοντα θέματα όπως το Μεταναστευτικό, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και η μείωση των ροών εμφανής, ενώ ζητήθηκε σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις: «Aν πάρουμε τοις μετρητοίς τις δημοσκοπήσεις, έχουμε μια επαναφορά των πραγμάτων εκεί που ήμασταν στο τέλος Ιουνίου. Ο ΟΠΕΚΕ έπληξε δημοσκοπικά και αφαίρεσε κομμάτι της ανάκαμψης, πριν γίνει η επαναφορά. Η ΝΔ προηγείται με σημαντική διαφορά έναντι άλλων κομμάτων που είναι προφανές ότι δεν μπορούν να βρουν την περπατησιά τους, πολιτικά και δημοσκοπικά. Ανεξάρτητα εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και η βασική δουλειά μας είναι να προωθούμε μεταρρυθμίσεις », τόνισε.

Σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η γενική εικόνα σε σχέση με το 2024 είναι ότι έχουμε αισθητή μείωση από όλες τις πλευρές, κάτι που συνδέεται με διάφορες παραμέτρους. «Για παράδειγμα, η αυστηρότητα τόσο σε επίπεδο επιτήρησης όσο και χορήγησης ασύλου επέδρασε θετικά. Από την άλλη πλευρά δεν είναι μυστικό ότι η κατάσταση στη Λιβύη είναι ασταθής. Τα παρακολουθούμε όλα. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι ελεγχόμενη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε».

Τέλος σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στην Κρήτη ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Λέω και ως Κρητικός ότι σε συνεννόηση με τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές πρέπει να βρεθεί μία λύση που θα είναι προς όφελος και της ίδιας της Κρήτης. Αντί να πηγαίνουν πρόχειρα σε κάποιον πολύ χώρο χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, καλό θα ήταν να υπάρχει μία υποδομή που θα επιτρέψει στην Κρήτη να δέχεται τους μετανάστες, χωρίς δυσμενείς επιδράσεις στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, την παραγωγική και τουριστική δραστηριότητα. Το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η Κρήτη επηρεάζεται γιατί είναι πύλη εισόδου. Είναι καλύτερα να βρει κανείς τρόπο διαχείρισης παρά να παριστάνει ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι θέλουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση».

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει το όραμα του Κ. Καραμανλή»

«Η ΝΔ ήταν και παραμένει ένα μεγάλο κόμμα. Πολλοί από τους ψηφοφόρους μας των τελευταίων εκλογών παλαιότερα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους ενοχοποιήσουμε. Κάθε κόμμα επιζητά περαιτέρω ψηφοφόρους. Άλλωστε με πολλά από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα έχουμε συγκυβερνήσει στην κυβέρνηση Σαμαρά και η Νέα Δημοκρατία παραμένει, μην το ξεχνάμε αυτό, αυτό που είχε σχεδιάσει από την αρχή και είχε οραματιστεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.Ένα κόμμα που ξεκινάει από την δημοκρατική Δεξιά και φτάνει μέχρι την Κεντροαριστερά», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σε ερώτηση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προτεραιοποιεί τις αποζημιώσεις επιπλέον των υγειονομικών μέτρων.

Η ΔΕΘ ανήκει στο Υπερταμείο με όσους κανόνες αυτό συνεπάγεται και η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προστεθούν δύο εκπρόσωποι στο νέο διοικητικό συμβούλιο, ένας της Περιφέρειας ένας του Δήμου Θεσσαλονίκης, είπε.

Σχετικά με τη στεγαστική πολιτική ανέφερε ότι τα θέματα είναι σε διαρκή εξέταση. «Ένα πράγμα πάντως που σίγουρα θα συμβεί στους επόμενους μήνες τώρα τον Νοέμβριο, είναι ότι θα καταβληθεί ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές εκείνους οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και πληρούν οι περισσότεροι, έτσι ώστε να υπάρχει μια στήριξη από την πλευρά του κράτους βάσει και των πλεονασμάτων που έχουν».

«Έχουμε στην οικονομία πλεονάσματα τα οποία με τη σειρά τους έχουν προκύψει λόγω του ότι έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τις άλλες χώρες της Ευρώπης και λόγω του ότι έχουμε σημαντικές επιτυχίες στο επίπεδο της φοροδιαφυγής, τέτοιες που δεν υπήρχαν ποτέ στη σύγχρονη οικονομική ιστορία του τόπου», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.