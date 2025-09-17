Κρεμλίνο: Η Ρωσία παραμένει έτοιμη να επιλύσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία μέσω διπλωματίας

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για τους ισχυρισμούς της Γιούλια Ναβάλναγια ότι ο σύζυγός της, ο Αλεξέι Ναβάλνι, δηλητηριάσθηκε σε ρωσική φυλακή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για τους ισχυρισμούς της Γιούλια Ναβάλναγια ότι ο σύζυγός της, ο Αλεξέι Ναβάλνι, δηλητηριάσθηκε σε ρωσική φυλακή.

Η Ναβάλναγια δήλωσε σήμερα ότι ξένα εργαστήρια ήλεγξαν βιολογικά δείγματα που είχαν ληφθεί από το σύζυγό της και τα οποία έδειξαν πως δηλητηριάσθηκε.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Ρωσία είναι ανοικτή στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία με διπλωματικά μέσα.

Ο εκπρόσωπος έκανε τη δήλωση αυτή σχολιάζοντας προειδοποιήσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει επιπρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και την έκκλησή του προς την ΕΕ να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ακόμα ότι η Ρωσία υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας όμως ότι η συναίνεση για τη μεταρρύθμισή του είναι σχεδόν αδύνατη αυτή τη στιγμή, καθώς τόσο πολλές χώρες έχουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις.

Το Κρεμλίνο απαξίωσε τα σχέδια της ΕΕ να επιταχύνει τη σταδιακή αποδέσμευση από τη ρωσική ενέργεια

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιταχύνει τη σταδιακή αποδέσμευσή της από τη ρωσική ενέργεια και τα ρωσικά εμπορεύματα δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία και δεν θα την αναγκάσουν να αλλάξει τη θέση της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες, Τρίτη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία της με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα προτείνει την ταχύτερη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

«(Οι ευρωπαϊκές χώρες) πιστεύουν εσφαλμένα ότι η συνέχιση της πολιτικής των κυρώσεων είναι ικανή να επηρεάσει με κάποιο τρόπο τη θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Πεσκόφ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Η Ρωσία, η οποία υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντά της, είναι βέβαιο ότι δεν επηρεάζεται απ' αυτές τις κυρώσεις. Και τα τρία τελευταία χρόνια το έχουν καταδείξει πειστικά», πρόσθεσε.

Η οικονομία της Ρωσίας έχει επιδείξει ανθεκτικότητα έναντι των κυρώσεων που επιβάλλονται από τη Δύση λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αν και αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, εν μέρει ως αποτέλεσμα των πολύ αυξημένων στρατιωτικών δαπανών.

Παρά τις κυρώσεις, η ΕΕ εξακολουθεί να εισάγει ρωσική ενέργεια και ρωσικά εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο μέχρι εμπλουτισμένο ουράνιο, αν και οι εισαγωγές της ρωσικού πετρελαίου και αερίου έχουν μειωθεί πολύ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ