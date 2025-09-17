Ρωσία: Απαξιώνει τα σχέδια της ΕΕ να επιταχύνει τη σταδιακή ενεργειακή αποδέσμευση

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιταχύνει τη σταδιακή αποδέσμευσή της από τη ρωσική ενέργεια και τα ρωσικά εμπορεύματα δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία και δεν θα την αναγκάσουν να αλλάξει τη θέση της, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιταχύνει τη σταδιακή αποδέσμευσή της από τη ρωσική ενέργεια και τα ρωσικά εμπορεύματα δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία και δεν θα την αναγκάσουν να αλλάξει τη θέση της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες, Τρίτη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία της με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα προτείνει την ταχύτερη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

«(Οι ευρωπαϊκές χώρες) πιστεύουν εσφαλμένα ότι η συνέχιση της πολιτικής των κυρώσεων είναι ικανή να επηρεάσει με κάποιο τρόπο τη θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Πεσκόφ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Η Ρωσία, η οποία υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντά της, είναι βέβαιο ότι δεν επηρεάζεται απ' αυτές τις κυρώσεις. Και τα τρία τελευταία χρόνια το έχουν καταδείξει πειστικά», πρόσθεσε.

Η οικονομία της Ρωσίας έχει επιδείξει ανθεκτικότητα έναντι των κυρώσεων που επιβάλλονται από τη Δύση λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αν και αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, εν μέρει ως αποτέλεσμα των πολύ αυξημένων στρατιωτικών δαπανών.

Παρά τις κυρώσεις, η ΕΕ εξακολουθεί να εισάγει ρωσική ενέργεια και ρωσικά εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο μέχρι εμπλουτισμένο ουράνιο, αν και οι εισαγωγές της ρωσικού πετρελαίου και αερίου έχουν μειωθεί πολύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ