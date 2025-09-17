Ιράν - πυρηνικό πρόγραμμα: Τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα των ΥΠΕΞ Γερμανίας, Βρετανίας, Γαλλίας και Ιράν

Πλησιάζει στην εκπνοή της η προθεσμία για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο Ιράν.

Τηλεφωνική επικοινωνία προγραμματίζεται για σήμερα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και του Ιρανού ομολόγου τους για να συζητήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ πλησιάζει στην εκπνοή της η προθεσμία για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο γαλλική διπλωματική πηγή.

«Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, οι υπουργοί Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της (ομάδας) Ε3 θα έχουν επικοινωνία αυτή την Τετάρτη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών», δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ότι η τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να λάβει χώρα στις 11:45 (ώρα Γαλλίας, 12:45 ώρα Ελλάδας).

Στις 30 Αυγούστου, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έδωσαν περιθώριο ενός μήνα στο Ιράν για να διαπραγματευθεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα και να αποφύγει έτσι την εκ νέου επιβολή κυρώσεων που έχουν αρθεί εδώ και 10 χρόνια.

Οι τρεις αυτές χώρες --Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, μια ομάδα γνωστή ως Ε3-- ενεργοποίησαν τότε τον λεγόμενο μηχανισμό "snapback". Αυτός επιτρέπει την εκ νέου επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας με βάση τη διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2015 και επικυρώθηκε τότε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ισχύς του κειμένου του 2015 λήγει τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ