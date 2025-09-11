Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

«Η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον αμερικανικό κολοσσό αποτελεί μία έμπρακτη αναγνώριση της ενεργειακής και γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η κοινοπραξία Cevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον αμερικανικό κολοσσό αποτελεί μία έμπρακτη αναγνώριση της ενεργειακής και γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας. Όπως τόνισε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου πρόκειται για μία εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην ανατολική Μεσόγειο».

Πρόσθεσε ότι πριν λίγη ώρα ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ στο Μέγαρο Μαξίμου και μίλησε για μία ευκαιρία επαναβεβαίωσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών αλλά τόνισε ταυτόχρονα ότι πρέπει «να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ενέργεια και στην ενεργειακή συνεργασία», υπογραμμίζοντας την ενδιαφέρουσα συγκυρία της επίσκεψης αλλά και τη σημασία του ρόλου της χώρας μας ως ενός πολύ ισχυρού παίκτη στην ανατολική Μεσόγειο.

Το ξεκίνημα της φετινής σχολικής χρονιάς ήταν το επόμενο θέμα της ενημέρωσης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι σημαντικά βελτιωμένη η εικόνα τόσο στο έμψυχο δυναμικό των σχολείων, όσο και στο κομμάτι των υποδομών.

«Η νέα χρονιά ξεκινάει με επιπλέον 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Την πενταετία 2020 - 2025 διορίστηκαν συνολικά 48.653 εκπαιδευτικοί, τα σχολεία έχουν στελεχωθεί με ψυχολόγους-κοινωνικούς λειτουργούς, έχουν εξοπλιστεί με διαδραστικούς πίνακες, σετ ρομποτικής, STEM και νέα βιβλία Πληροφορικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχουν ιδρυθεί νέες σχολικές μονάδες, έχουν ανακαινιστεί 431 σχολικά κτίρια -σε πρώτη φάση- μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και συνολικά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να ανακαινιστούν 2.500. Επιπρόσθετα, σε λειτουργία έχει τεθεί το ψηφιακό φροντιστήριο, ενώ ανοίγουν τις πόρτες τους 12 Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «μετά από 17 χρόνια, χτυπάει ξανά το κουδούνι του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο για δύο μαθητές».

Ανέφερε στη συνέχεια: «Επενδύουμε στη νέα γενιά με πράξεις. Σε αυτή την κατεύθυνση ανακοινώσαμε, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, από κοινού με την υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, το πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», μία πρωτοβουλία για την προστασία της νέας γενιάς από τα fake news, μέσω της ανάπτυξης σειράς δράσεων.

Στόχος μας είναι η καλλιέργεια ειδησεογραφικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας σε μαθητές 12-18 ετών. Για την ανάπτυξη του πιλοτικού αυτού προγράμματος η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συνεργάστηκαν με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», τόνισε και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά.

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αποσκοπεί στη στήριξη των συμπολιτών μας απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, με πραγματικές και μόνιμες αυξήσεις μισθών, που θα προκύψουν μέσα από μειώσεις φόρων.

Με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ οι μειώσεις φόρων φτάνουν, πλέον, τις 80 επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος μας παραμένει να μειώσουμε ακόμα περισσότερους φόρους, όσο το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, η ανάπτυξη της χώρας και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι «άλλωστε, το δημοσιονομικό κόστος γι' αυτή τη μεταρρύθμιση δεν ήταν αποτέλεσμα εσόδων που προέκυψαν από υπερφορολόγηση. Αντιθέτως, τα έσοδα προήλθαν, κατά κύριο λόγο, από: τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι, επιστρέφουμε στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης, με δίκαιο τρόπο σε όλους: και στους δημόσιους υπαλλήλους και στους ιδιωτικούς και στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους νέους, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ελληνική περιφέρεια».

Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης αποδίδουν «και αυτό αποτυπώνεται στους οικονομικούς δείκτες. Χθες, για παράδειγμα, από στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή προκύπτει πως επιβραδύνθηκε στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, έναντι του 3,1% που καταγράφηκε τον Ιούλιο. Μάλιστα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν την πτωτική τάση που διαπίστωσε και η Eurostat, πριν μία εβδομάδα».

Ανέφερε επίσης στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας σε σχέση με το 2019 και την αύξηση των μισθών.

«Στηρίζουμε την οικογένεια, τη νέα γενιά, τη μεσαία τάξη και την ελληνική Περιφέρεια. Δίνουμε λύσεις για μείζονα ζητήματα, όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε μέριμνα για τους συνταξιούχους, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Αποδεικνύουμε με τις πολιτικές μας πως ακούμε και ανταποκρινόμαστε στο μεγάλο ζητούμενο: τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών», τόνισε.

Ακολούθως ανέφερε ότι «πολύ θετικά μηνύματα για την Ελλάδα προκύπτουν από την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για την ασκούμενη φορολογική πολιτική του 2024 (Τax Policy Reforms 2025) τόσο ως προς την πορεία ανάπτυξης όσο και ως προς τα μέτρα που έχει λάβει και εφαρμόζει η παρούσα κυβέρνηση.

Οι στοχευμένες φορολογικές μεταρρυθμίσεις του 2024 στην Ελλάδα κινήθηκαν σε διττή κατεύθυνση: ενίσχυση ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής πολιτικής μέσω φοροελαφρύνσεων και κινήτρων, αλλά και αύξηση εισφορών και νέων φόρων για τη στήριξη της δημοσιονομικής σταθερότητας».

Αναφέρθηκε επιγραμματικά στο σημείο αυτό σε μερικά από τα βασικά ευρήματα της έρευνας που αφορούν στην Ελλάδα.

Συνεχίζοντας είπε πως μια συγκινητική και τιμητική αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο κλείσιμο της φετινής της ομιλίας για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας για την κλιματική κρίση και τις πυρκαγιές σημείωσε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη. Υπογράμμισε πως «πρέπει να εντείνουμε, δραστικά, τις προσπάθειές μας στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή» και προανήγγειλε τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου, με έδρα την Κύπρο.

Ξεχωριστή μνεία έκανε στον «φόρο τιμής στους 760 Ευρωπαίους πυροσβέστες και πληρώματα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή φέτος, στα πιο σκληρά μέτωπα της ηπείρου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στάθηκε ιδιαίτερα στην αποστολή 20 Ελλήνων δασοκομάντος στην Ισπανία, οι οποίοι για πέντε ημέρες έμειναν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους».

Το επόμενο θέμα αφορούσε την ίδρυση παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο. «Πρόκειται για μια απόφαση ορόσημο για την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των Ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων. Και αυτό, τη στιγμή που, επίσης εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια, του εξωτερικού έρχονται στη χώρα μας για να συνεργαστούν με τα δημόσια πανεπιστήμια αλλά και την χρονιά που επιτέλους στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά μη κρατικά πανεπιστήμια», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο. «Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ καθιερώνει σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό, του Τραμ, καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα για την 24ωρη λειτουργία των λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη συνολική εμπειρία μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας».

