Πολιτική | Διεθνή

Σι Τζινπίνγκ προς BRICS: «Αντισταθείτε σε όλες τις μορφές προστατευτισμού»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σι Τζινπίνγκ προς BRICS: «Αντισταθείτε σε όλες τις μορφές προστατευτισμού»
Σι Τζινπίνγκ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις χώρες των BRICS να «αντισταθούν σε όλες τις μορφές προστατευτισμού» κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα οι ηγέτες της ομάδας αυτής των αναδυόμενων οικονομιών.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις χώρες των BRICS να «αντισταθούν σε όλες τις μορφές προστατευτισμού» κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα οι ηγέτες της ομάδας αυτής των αναδυόμενων οικονομιών.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του και να αντισταθούμε σε όλες τις μορφές προστατευτισμού», δήλωσε από το Πεκίνο σε ομιλία του προς το μπλοκ των αναδυόμενων χωρών, που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδονησία.

«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται η διεθνής κατάσταση, πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στην προώθηση της οικοδόμησης μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας, μοιράζοντας ευκαιρίες και επιτυχάνοντας αποτελέσματα όπου κερδίζουν όλοι, μέσω του ανοίγματος», πρόσθεσε ο Σι.

Η τηλεδιάσκεψη των BRICS συγκλήθηκε από τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με θέμα συζήτησης την «υπεράσπιση της πολυμερούς συνεργασίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο στους πολλούς από Κυριάκο - Σοβαρός Αλέξης, Δημοφιλής Γρηγόρης, Ισχυρή Μαρέβα

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα - Αναλυτικοί πίνακες

Στεγαστικό: Υπό συνεχή παρακολούθηση τα ενοίκια και τα Airbnb με επέκταση μέτρων

tags:
Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping)
Κίνα
BRICS

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider